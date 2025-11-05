Futsal Việt Nam cùng bảng Thái Lan, sáng cửa vào bán kết châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam nằm chung bảng đấu với Thái Lan tại vòng bảng Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Chiều 5-11, tại thủ đô Jakarta (Indonesia), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026. Kết quả những lá phiếu đưa đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Kuwait và Lebanon.

Trong đó, Thái Lan và Kuwait được xem là hai đối thủ trực tiếp cạnh tranh với thầy trò HLV Diego Giustozzi cho hai tấm vé vượt qua vòng bảng.

Thái Lan hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng FIFA, nằm trong tốp 3 châu Á và là đương kim á quân Giải futsal châu Á 2024. Ở giải đấu này năm ngoái, Thái Lan đã thắng đội tuyển futsal Việt Nam với tỷ số 3-1.

Tuy nhiên, trong lần gặp nhau gần nhất tại vòng bảng Giải futsal Đông Nam Á 2024, Phạm Đức Hòa cùng đồng đội từng vượt qua Thái Lan với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách. Chiến thắng này mở ra hy vọng cho thầy trò HLV Diego Giustozzi khi tái đấu đối thủ ở giải đấu châu lục sắp tới.

Trong khi đó, Kuwait đứng thứ 43 trên bảng xếp hạng FIFA, kém đội tuyển futsal Việt Nam 17 bậc. Kuwait là nền futsal đang phát triển mạnh tại khu vực Tây Á và được xem là ẩn số tại bảng đấu này. Đội tuyển futsal Việt Nam từng thắng Kuwait trong hai trận giao hữu (tỷ số 3-2 và 3-1) trước thềm vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: AFC

Trong khi đó, Lebanon từng thua đội tuyển futsal Việt Nam với tỷ số 0-4 tại vòng loại Giải futsal châu Á 2026. Tuy nhiên, Đức Hòa cùng đồng đội không được phép chủ quan khi gặp lại đối thủ này ở vòng chung kết sắp tới.

Nếu thi đấu đúng sức, đội tuyển futsal Việt Nam có thể xếp nhất hoặc nhì bảng B để giành vé vào vòng tứ kết. Bảng đấu của thầy trò HLV Diego Giustozzi nếu đi tiếp sẽ chung nhánh với bảng A (gồm Indonesia, Iraq, Kyrgyzstan và Hàn Quốc).

Trong đó, Indonesia, Iraq hoặc Kyrgyzstan có thể trở thành đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam ở trận tứ kết. Nhánh này được đánh giá là “sáng cửa” vào bán kết hơn so với nhánh bảng C - bảng D, nơi quy tụ ba ứng viên nặng ký Iran, Nhật Bản và Uzbekistan.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến vòng tứ kết, HLV Diego Giustozzi cùng các học trò cần đảm bảo nằm trong tốp hai đội dẫn đầu bảng B.

Vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026 diễn ra từ ngày 27-1 đến 7-2 tại Indonesia. Dù giải đấu này không tính vào vòng loại Futsal World Cup 2028, nhưng lại là bàn đạp quan trọng để thầy trò HLV Diego Giustozzi hướng đến đấu trường thế giới sau đây ba năm.

Tin liên quan Futsal Việt Nam cùng 5 đội tuyển cạnh tranh HCV SEA Games 33

HỮU THÀNH