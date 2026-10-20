Futsal TPHCM và áp lực tìm lại vị thế tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Được thi đấu trên sân nhà và đại diện cho TPHCM tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM mang theo kỳ vọng tìm lại vị thế số 1 sau hai kỳ đại hội liên tiếp lỡ tấm huy chương vàng (HCV).

Đội chủ nhà futsal TPHCM đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Dẫu vậy, sau mùa giải 2026 chưa đạt kết quả như mong đợi ở cả Giải futsal VĐQG lẫn Cúp quốc gia, thầy trò HLV Trần Văn Vũ bước vào cuộc đua với không ít áp lực, nhất là khi Hà Nội, với nòng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Bắc vô địch 2 giải quốc gia năm 2026, cũng góp mặt và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Sức ép sân nhà

Môn futsal tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 29-11 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM). Tám địa phương đăng ký tham dự, được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tranh huy chương.

Thái Sơn Nam TPHCM đã có 2 tuần chuẩn bị cho đại hội, tập trung tích lũy thể lực, hoàn thiện lối chơi và các phương án chiến thuật phù hợp với từng đối thủ.

Tuy nhiên, một số trụ cột như đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Thái Huy, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát, Nhan Gia Hưng… sẽ tạm rời CLB từ ngày 26-10 để tập trung cùng đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2026. Đến ngày 11-11, nhóm ngôi sao trở về CLB và có thêm 1 tuần để hoàn tất khâu chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

HLV Trần Văn Vũ chia sẻ với SGGPO: “Việc một số cầu thủ tập trung đội tuyển futsal Việt Nam cũng ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch tập luyện chung. Dẫu vậy, ban huấn luyện đang cố gắng tận dụng quỹ thời gian còn lại để đưa toàn đội vào trạng thái sẵn sàng nhất.

Ngoài ra, sân chơi đại hội không cho phép sử dụng ngoại binh nên trong giai đoạn chuẩn bị, CLB có những điều chỉnh về lực lượng, trong đó bổ sung các cầu thủ trẻ như Trần Lê Bộ và Nguyễn Thọ Minh Huy (cùng sinh năm 2007), nhằm tăng thêm lựa chọn nhân sự và tạo sự cạnh tranh trong đội hình”.

Ở góc nhìn tích cực, HLV Trần Văn Vũ xem Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là cơ hội để những gương mặt trẻ thể hiện khả năng, chia sẻ gánh nặng với các đàn anh và góp phần tạo nên sức sống mới cho CLB, đồng thời cũng hướng đến sự chuẩn bị cho mùa giải 2027.

HLV Trần Văn Vũ cùng trợ lý Phạm Đức Hòa với mục tiêu đưa futsal TPHCM cạnh tranh tấm HCV. ẢNH: TÂM HÀ

Biến áp lực thành động lực

Nhìn nhận về áp lực sau 2 giải đấu quốc gia chưa thành công, HLV Trần Văn Vũ không né tránh thực tế. Ông thừa nhận toàn đội đang chịu sức ép nhất định, nhưng hy vọng các cầu thủ sẽ biến áp lực thành động lực để thi đấu tốt hơn. Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 cũng là cơ hội để CLB hướng đến danh hiệu đầu tiên trong năm, qua đó lấy lại sự tự tin và niềm vui cho tập thể.

HLV Trần Văn Vũ chia sẻ: “Những kết quả chưa tốt cũng là dịp để chúng tôi nhìn lại mình, điều chỉnh những thiếu sót và chuẩn bị tốt hơn. TPHCM vẫn là một trong những cái nôi của futsal nước nhà, nên đi cùng sự cổ vũ là kỳ vọng lớn từ người hâm mộ và ngành thể thao thành phố.

Sở VH-TT TPHCM giao chỉ tiêu cạnh tranh HCV tại đại hội. Chính sự đồng hành, quan tâm sát sao và tạo điều kiện tập luyện, thi đấu từ Sở là động lực để chúng tôi nỗ lực, quyết tâm cao nhất và ý thức rõ hơn trách nhiệm khi khoác lên mình màu áo đại diện địa phương tại sân chơi sắp tới”.

Tại kỳ đại hội cách đây 4 năm, HLV Trần Văn Vũ mang băng thủ quân của đội futsal TPHCM. Còn ở giải đấu năm nay, kỷ lục gia Quả bóng vàng futsal Việt Nam đảm nhận trọng trách dẫn dắt các thế hệ đàn em, hướng đến mục tiêu chinh phục tấm HCV còn dang dở. Ông bày tỏ: “Chúng tôi còn có trách nhiệm gánh trên vai niềm tự hào của một địa phương giàu truyền thống futsal. Chính vì vậy, sự động viên từ khán giả sẽ là điểm tựa quan trọng, nhất là trong những thời điểm khó khăn của giải đấu”.

HLV Trần Văn Vũ cũng kỳ vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đến sân đông đảo, cổ vũ cho đội nhà cũng như các đội thể thao khác của thành phố, góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi và sự thành công cho kỳ đại hội trên sân nhà.

Futsal TPHCM đã đăng ký 21 cầu thủ tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Trong số này, Trần Lê Bộ, Nguyễn Thọ Minh Huy (cùng sinh năm 2007), Trần Hoàng Phong và Nguyễn Minh Lương (cùng sinh năm 2006)… sẽ có lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu. Ban huấn luyện của đội còn có 2 cựu tuyển thủ Nguyễn Đức Duy (HLV thủ môn) và Phạm Đức Hòa làm trợ lý cho HLV Trần Văn Vũ.

Tin liên quan 8 địa phương tham dự môn futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

HỮU THÀNH