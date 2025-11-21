Futsal Thái Sơn Nam TPHCM dự giải quốc tế tại Đồng Tháp

Với mục đích thúc đẩy phong trào futsal ở khu vực miền Tây cũng như giúp các cầu thủ chuyên nghiệp duy trì thể trạng trước khi bước vào mùa giải 2026, Thái Sơn Nam TPHCM đã đăng ký tham dự Giải futsal quốc tế 2025 tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp.

Thái Sơn Nam TPHCM là nhà vô địch Giải futsal quốc tế 2024 tại Đồng Tháp. ẢNH: VIỆT CƯỜNG

Giải futsal quốc tế là sân chơi truyền thống được tỉnh Đồng Tháp duy trì thường niên, quy tụ các CLB futsal chuyên nghiệp lẫn phong trào tại khu vực miền Nam, cũng như các khách mời đến từ nền futsal hàng đầu châu Á là Thái Lan. Ở mùa giải 2024, Thái Sơn Nam TPHCM đã lên ngôi vô địch đầy thuyết phục.

Năm nay, đội futsal của bầu Tú trở lại Đồng Tháp với mục tiêu không gì khác ngoài việc bảo vệ ngôi vương. Vì các cầu thủ trụ cột đã tập trung đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến SEA Games 33 nên Thái Sơn Nam TPHCM đã tiến hành bổ sung và sàng lọc nhân sự trước khi di chuyển đến địa điểm thi đấu.

Theo đó, Phó Giám đốc Kỹ thuật Nguyễn Bảo Trung tiếp tục dẫn dắt Thái Sơn Nam TPHCM dự sân chơi quốc tế. Đồng hành với ông Trung là 20 cầu thủ trẻ và chuyên nghiệp đang khoác áo các CLB tại TPHCM. Nổi bật trong số này có Cổ Trí Kiệt, Chu Văn Tiến, Trần Nhật Trung, Đào Minh Quảng… những gương mặt từng khoác áo đội tuyển futsal Việt Nam trước đây.

Về cơ bản, đội hình của Thái Sơn Nam TPHCM vẫn được đánh giá là mạnh nhất tại giải đấu. Dự kiến vào ngày 1-12, thầy trò HLV Nguyễn Bảo Trung sẽ đặt chân đến Cao Lãnh.

HLV Nguyễn Bảo Trung chia sẻ: “Việc xuống Đồng Tháp dự giải quốc tế không chỉ giúp các cầu thủ duy trì nhịp thi đấu trước mùa giải 2026, mà còn là cơ hội để đóng góp vào sự phát triển phong trào futsal ở khu vực miền Tây. Đây là sân chơi chất lượng, có sự tham gia của nhiều đội mạnh, nên tôi kỳ vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm và thể hiện được tinh thần thi đấu chuyên nghiệp”.

Giải futsal quốc tế 2025 diễn ra từ ngày 3 đến 7-12 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Đồng Tháp. Tổng cộng 6 đội trong nước cùng 2 đại diện đến từ Thái Lan được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng, từ đó chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng bán kết.

HỮU THÀNH