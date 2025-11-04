Sôi động ngày hội futsal sinh viên TPHCM

Sáng 4-11, tại Nhà thi đấu Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Giải futsal Sinh viên khu vực TPHCM năm 2025 chính thức khởi tranh, đánh dấu hành trình 9 ngày tranh tài sôi nổi của 12 CLB cũng là đại diện cho các trường đại học trên địa bàn Thành phố.

Trận đấu khai mạc giữa 2 đội futsal đến từ Trường Đại học Nông Lâm (áo cam) và Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học (áo xanh). ẢNH: TÂM HÀ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) kiêm Trưởng Ban chỉ đạo giải, cho biết việc tổ chức sân chơi này vào tháng 11 mang ý nghĩa tri ân các thầy cô giáo, những người đã, đang và sẽ truyền lửa cho các thế hệ sinh viên. “Chúng tôi mong rằng, với sức trẻ và đam mê của sinh viên, phong trào futsal học đường sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa”, ông Quang chia sẻ.

Theo đại diện Ban tổ chức, Giải futsal Sinh viên khu vực TPHCM năm 2025 không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là nơi lan tỏa tinh thần “chuyên nghiệp, minh bạch, an toàn, lan tỏa”, đúng với cam kết của VOV cùng các đơn vị tài trợ trong hành trình đồng hành cùng thể thao học đường.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú (thứ 4 từ trái sang) tại sự kiện. ẢNH: TÂM HÀ

Cũng có mặt tại lễ khai mạc và dự khán trận đầu tiên tại, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp của Ban Điều hành giải. Ông nhấn mạnh, những giải futsal sinh viên đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng đam mê, phát hiện và phát triển các tài năng trẻ cho futsal nước nhà.

“Tôi rất vui khi thấy futsal sinh viên ngày càng phát triển và được nhiều trường đại học hưởng ứng. Đây chính là nền tảng để các CLB chuyên nghiệp có thêm nguồn cầu thủ trẻ chất lượng. Khi phong trào rộng, tính chuyên nghiệp sẽ cao hơn, và đó là điều mà futsal Việt Nam đang hướng tới”, ông Trần Anh Tú bày tỏ.

Bầu không khí sôi động trên khán đài. ẢNH: TÂM HÀ

Ngay sau lễ khai mạc, Trường Đại học Nông Lâm đã có chiến thắng mở màn ấn tượng 2-1 trước Đại học Ngoại ngữ Tin học. Hai pha lập công của Nhật Bản (phút 8) và Đức Huy (phút 10) giúp đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn trước, trong khi bàn thắng danh dự của Anh Kiệt ở phút 30 chỉ đủ giúp Đại học Ngoại ngữ Tin học rút ngắn cách biệt.

Còn trên khán đài là bầu không khí cuồng nhiệt được các bạn sinh viên tạo ra để thôi thúc và cổ vũ những “tài năng sinh viên” cố gắng hết mình trong từng pha bóng.

Chỉ riêng sự kịch tính từ trận đấu khai màn cho thấy sức hấp dẫn và tinh thần cống hiến đặc trưng của giải futsal sinh viên. Sân chơi sẽ diễn ra đến hết ngày 12-11 với toàn bộ trận cầu lăn bóng tại Nhà thi đấu Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.

HỮU THÀNH