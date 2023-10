Fulham - Chelsea: Cuộc chiến đi tìm lại chính mình

Sau khi cán đích ở vị trí thứ 12 đáng thất vọng vào năm ngoái, Chelsea vẫn chưa thể rũ bỏ được phong độ không ổn định dưới thời tân HLV Pochettino bất chấp những dấu hiệu cho thấy thực chất lối chơi đang được cải thiện. The Blues cho đến nay chỉ thắng 1 hòa 3 thua 2, và 5 điểm trong khởi đầu này chắc chắn là quá kém so với kỳ vọng của “ông vua” trên thị trường chuyển nhượng. Vấn đề chính được thấy rõ nhất khi Chelsea chưa có hàng tấn công tốt nhất vì chấn thương, và rất tệ trong chuyển hóa cơ hội. Tiền đạo Nicolas Jackson, một bản hợp đồng vào mùa hè, mới ghi bàn một lần cho đến nay tại Premier League, và The Blues đã không thể ghi bàn trong 3 trận gần nhất của họ.

Đó là một chặng đường đầy thử thách, nhưng HLV Pochettino tin rằng bây giờ ông đã được trang bị tốt hơn để xử lý các vấn đề khó khăn so với các nhiệm kỳ trước đây tại Southampton và Tottenham: “Sự cân bằng của tôi tốt hơn nhiều so với 10 năm trước. Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn và cố gắng giữ bình tĩnh. Hy vọng vợ tôi hài lòng với cách cư xử của tôi lúc này! Ban huấn luyện cũng trưởng thành hơn. Chúng tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều về mặt cảm xúc, không giống như trước đây. Ngay cả khi thắng, chúng tôi cũng giữ bình tĩnh, còn khi đội chơi không tốt, chúng tôi cũng giữ bình tĩnh, để cố gắng nhận diện và cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất cho tương lai”.

Jackson đã ghi bàn vào giữa tuần trong chiến thắng 1-0 tại cúp Liên đoàn trước Brighton, đây là điều mà Chelsea hy vọng có thể mang lại động lực tích cực cho chuyến làm khách vào tối thứ Hai trên sân Fulham, đội cũng gặp một số khó khăn ban đầu. Fulham từng nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ cách tiếp cận trận đấu tự do ở mùa giải trước, đội bóng của HLV Marco Silva giờ đang khó khăn thay thế cho tiền đạo Aleksandar Mitrovic đã ra đi, và đã chuyển sang chiến thuật thực dụng hơn.

Fulham có khởi đầu không tồi khi thắng 2 hòa 2 và thua 2, hiện có 8 điểm. Tuy nhiên, cả 2 chiến thắng của họ là tại Craven Cottage và đều diễn ra với tỷ số 1-0. Ghi bàn đang là vấn đề khi chưa chứng kiến cầu thủ nào ghi được nhiều hơn một bàn ở Premier League mùa này. Vì vậy, dù đang xếp trên Chelsea trên bảng xếp hạng và có lợi thế sân nhà, nơi họ đã thắng 2-1 ở mùa trước, HLV Marco Silva vẫn thận trọng.

“Chelsea thì vẫn là Chelsea” Silva nói. “Không ai có thể đánh giá thấp họ vì chất lượng luôn có ở đó. Tất nhiên, họ chưa bắt đầu theo cách họ muốn. Kể từ khi Mauricio (Pochettino) đến, anh ấy đang cố gắng đưa mọi thứ đi đúng hướng để họ chiến đấu giành các danh hiệu, như họ muốn. Nhưng thực sự đó là không phải là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi, điều chúng tôi quan tâm là tìm cách cải thiện bản thân”.