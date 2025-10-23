Florian Wirtz: “Tôi biết còn có thể làm tốt hơn rất nhiều”

Tân binh đắt giá Florian Wirtz khẳng định anh có thể làm được “nhiều hơn, nhiều hơn nữa” cho Liverpool sau khi 2 pha kiến ​​tạo của anh giúp nhà vô địch Anh chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trên sân Eintracht Frankfurt tại vòng bảng phân hạng Chamions League.

Florian Wirtz có 2 pha kiến tạo giúp Liverpool thắng 5-1 trên sân Eintracht Frankfurt.

Wirtz không ghi được bàn thắng hay kiến ​​tạo nào kể từ khi gia nhập Liverpool từ Bayer Leverkusen đã làm dấy lên nhiều chỉ trích, đặc biệt là khi xét đến chi phí chuyển nhượng lên tới 116 triệu bảng. Lần duy nhất anh góp công vào bàn thắng kể từ khi gia nhập CLB là khi ra mắt trong trận đấu khai mùa gặp Crystal Palace tại Siêu cúp Anh. Phải đến trận đấu với Frankfurt tại Champions League hôm thứ Tư, ngôi sao người Đức mới có những pha kiến ​​tạo đầu tiên ở các giải đấu chính thức.

Wirtz kiến tạo cho Cody Gakpo ghi bàn thắng thứ 4 từ một pha phản công ở phút 66, trước khi chuyền bóng cho Dominik Szoboszlai ghi bàn thứ 5 cho Liverpool ở phút 70. Anh đã có cơ hội ghi bàn ở phút 90 nhưng Mohamed Salah quyết định dứt điểm thay vì chuyền bóng. “Trong hiệp một, tôi đã gặp khó khăn khi tìm được khoảng trống tốt và sau đó tôi đã không may để mất bóng trước khi đội bóng nhận bàn thua, nhưng nhìn chung mọi chuyện vẫn ổn”, Wirtz chia sẻ. “Tôi biết mình có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Tôi nghĩ hiệp hai đã diễn ra rất tốt, và cả từ mọi người nữa, nên tôi hài lòng vì hôm nay chúng tôi đã giành chiến thắng và cuối cùng tôi cũng đã góp công vào những bàn thắng”.

HLV Arne Slot đã thực hiện hàng loại sự thay đổi, so với đội hình vốn không thay đổi trong các trận thua trước Chelsea và Man.United tại Ngoại hạng Anh. Đặc biệt khi Mohamed Salah lần thứ 2 trong mùa giải phải ngồi dự bị, trong khi tiền vệ Alexis Mac Allister, hậu vệ phải Conor Bradley và hậu vệ trái Milos Kerkez cũng vắng tên trong đội hình xuất phát. Hugo Ekitike đá thay Salah cùng với Wirtz và Alexander Isak tạo nên bộ 3 tấn công toàn những tân binh đắt giá. Trước trận đấu, nhà cầm quân người Hà Lan cũng nhấn mạnh rõ ý đồ rằng ông kỳ vọng các tiền đạo của mình “sẽ làm việc chăm chỉ từng giây từng phút khi không có bóng…”.

Bản hợp đồng kỷ lục 125 triệu bảng Alexander Isak tiếp tục vật lộn với phong độ và thể lực.

Mặc dù vậy, Slot buộc phải thay Isak bằng Federico Chiesa trong giờ nghỉ. Cầu thủ đắt giá nhất bóng đá Anh vẫn tiếp tục vật lộn với phong độ và thể lực, đã có 45 phút thi đấu không hiệu quả. Slot sau trận đã có nhận xét về bản hợp đồng trị giá 125 triệu bảng: “Alex phải rời sân giữa trận đấu, và đó không phải là điều bạn mong muốn. Cậu ấy bị đau ở háng, nên hy vọng là không quá tệ. Bởi nếu cậu ấy phải nghỉ thi đấu vài tuần, mọi thứ phải bắt đầu lại và tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa. Cậu ấy đã bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải và không tập luyện cùng đội trong một thời gian dài. Đó là sự cân bằng khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải với cậu ấy..”.

Slot cho biết Isak đã đủ thể lực để ra sân trong trận gặp Frankfurt nhưng thừa nhận gặp khó khăn trong việc đưa cầu thủ 26 tuổi này trở lại tập luyện sau một mùa hè đầy biến động. “Cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh khi trở về từ đội tuyển quốc gia và cũng hoàn toàn khỏe mạnh trước trận đấu với Man.United, vì vậy chúng tôi đã kỳ vọng cậu ấy sẽ sẵn sàng thi đấu trở lại hôm nay, và cậu ấy đã làm được, nhưng sau đó cậu ấy hơi đau ở háng. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm chính xác những gì cần thiết. Chúng tôi đã rất cẩn thận với cậu ấy. Đội tuyển quốc gia Thụy Điển cũng vậy”.

LINH SƠN