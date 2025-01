Florian Wirtz đưa Bayer Leverkusen vào vong knock-out

Florian Wirtz ghi bàn mở tỷ số cho Leverkusen

Trước lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League, Bayer Leverkusen đứng thứ 8, vị trí cuối cùng lấy suất đi trực tiếp vào vòng knock-out. ĐKVĐ Bundesliga cùng có 13 điểm với 5 đội khác nhưng xếp trên nhờ hơn 1 bàn so với Aston Villa và 4 bàn so với Lille. Chính vì thế, Bayer Leverkusen không chỉ phải thắng Sparta Praha mà còn cần thắng đậm để so kè hiệu số bàn thắng bại với các đội cùng điểm.

Thêm một lần nữa Florian Wirtz lại là nguồn cảm hứng cho Bayer Leverkusen khi Victor Boniface không có mặt trên sân (lần này chuyển nhượng sang Saudi Arabia). Chính tài năng trẻ của bóng đá Đức khai thông bế tắc ở phút 32 sau đường chuyền từ cánh phải của Jeremie Frimpong. Nathan Tella tiếp ứng rất nhanh pha đá phạt của Alex Grimaldo để ấn định tỷ số 2-0.

Bayer Leverkusen tiếp tục dâng cao đội hình ép Sparta Praha với hơn 70% thời gian kiểm soát bóng nhưng không thể có thêm bàn thắng nào nữa. Lý do các học trò ông Xabi Alonso vẫn nỗ lực tấn công khi đã dẫn trước 2 bàn bởi vì những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng cực kỳ hăng hái trong việc ghi bàn. Aston Villa ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 ở phút bù giờ đầu tiên trận đấu nên Leverkusen vẫn giữ nguyên được cách biệt mong manh về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó tới phút 80, Lille thắng đối thủ cùng có 13 điểm là Feyenoord tới 6-1. May mắn là Lille không thể nâng cao tỷ số trong 10 phút còn lại của trận đấu. Hai đối thủ xếp trên là AC Milan thua Dinamo Zagreb 1-2 và Atalanta hòa Barcelona 2-2. Toàn bộ diễn biến ở lượt trận cuối cùng đã làm thay đổi trật tự bảng xếp hạng. Năm vị trí đầu tiên không thể thay đổi nhưng Bayer Leverkusen nhảy lên vị trí thứ 6, Aston Villa và Lille cũng lọt vào nhóm lấy vé trực tiếp dự vòng knock out.

Bayer Leverkusen có vòng đấu bảng khá ấn tượng với 5 thắng, 1 hòa và 2 thua. Tuy nhiên, ĐKVĐ Bundesliga có thể đối diện với đối thủ rắn mặt ở vòng knock out vì có thể gặp 1 trong 4 đối thủ sau là Bayern Munich, Manchester City, Real Madrid hoặc nhẹ nhất là Celtic Glasgow. Tấm vé trực tiếp ít nhiều giúp Leverkusen thoải mái hơn ở Bundesliga vì không phải mất thời gian cho hai trận play off như Bayern Munich (hiện đứng thứ 15) nên hy vọng sẽ san bằng cách biệt 6 điểm với Hùm xám trong cuộc đua giành Đĩa bạc mùa này.

HOÀNG HƯNG