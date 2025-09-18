Flick ủng hộ Rashford tỏa sáng khi Yamal vắng mặt

Lamine Yamal vắng mặt khi Barcelona bắt đầu chiến dịch Champions League trên sân Newcastle.

Yamal sẽ không ra sân trong trận mở màn Champions League của Barcelona. CLB xứ Catalan cho biết hôm thứ Tư rằng Yamal không có tên trong đội hình của họ cho chuyến đi đến Anh trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Ngôi sao 18 tuổi cảm thấy “khó chịu ở vùng háng” sau khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Tiền đạo ngôi sao này đã bỏ lỡ trận đấu tại La Liga với Valencia vào Chủ nhật.

HLV Flick rất tức giận với đội tuyển Tây Ban Nha vì đã cho Yamal ra sân trong những phút mà ông cho là không cần thiết trong những chiến thắng lớn ở hai trận vòng loại World Cup. Flick cáo buộc Tây Ban Nha biết Yamal đang cảm thấy không khỏe nhưng vẫn cho anh ra sân. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đáp lại tuyên bố của Flick, cho biết họ không nhận được bất kỳ thông báo nào từ Barca về việc Yamal bị chấn thương.

Đây là cơ hội để Rashford hy vọng sẽ sớm trở lại đúng hướng trong thời gian được cho mượn tại Barca, sau khi không được trọng dụng bởi HLV Ruben Amorim tại Man.United. Tuần trước, tiền đạo 27 tuổi này đã ghi bàn cho đội tuyển Anh trong chiến thắng 5-0 trước Serbia tại vòng loại World Cup. Mặc dù chưa ghi bàn nào, anh đã có một pha kiến ​​tạo cho Raphinha trong chiến thắng 6-0 trước Valencia hôm Chủ nhật.

HLV Hansi Flick muốn Marcus Rashford nắm bắt cơ hội tỏa sáng.

Flick rất hài lòng với sự khởi đầu của Rashford tại Tây Ban Nha: “Tôi đã theo dõi Marcus từ khi cậu ấy bắt đầu ở Manchester và tôi luôn nói ‘Ồ! Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, thật không thể tin được!’ Cậu ấy có tốc độ, nhưng cũng rất tuyệt vời trong các tình huống một đối một, cậu ấy thực sự xuất sắc và khả năng dứt điểm của cậu ấy cũng thật đáng kinh ngạc. Những gì tôi thấy trong những tuần đầu tiên ở đây thực sự rất tốt và tôi nghĩ cậu ấy còn có nhiều tiềm năng hơn nữa để thể hiện với chúng tôi và tất nhiên cậu ấy muốn làm được điều này. Với tôi, thật tuyệt khi có cậu ấy trong đội hình”.

Barca đã lọt vào bán kết Champions League mùa trước, nhưng bị loại bởi Inter Milan. Đội bóng của Flick đã để thua Inter Milan trong trận bán kết đầy kịch tính với tổng tỷ số 6-7. Barca không vô địch Champions League trong một thập niên và Flick hiểu rõ mong muốn của đội bóng để chấm dứt chuỗi ngày đó. “Cuối cùng, tất cả mọi người đều muốn vô địch Champions League và chúng tôi cũng vậy. Tôi có cảm giác rằng ở Barcelona, ​​mọi người đều đang hướng đến điều đó”, vị chiến lược gia người Đức nói thêm. “Chúng tôi sẽ học hỏi mỗi ngày để ngày càng tiến bộ, và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào cuối mùa giải”.

Ngoài Yamal, Barca sẽ không có sự phục vụ của Alejandro Balde và Gavi do chấn thương, nhưng tiền vệ Frenkie de Jong có thể sẵn sàng sau khi bỏ lỡ trận đấu với Valencia vì dính chấn thương cùng đội tuyển quốc gia Hà Lan

