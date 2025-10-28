FIFA khơi dậy khát vọng của bóng đá ASEAN

Trong khuôn khổ gia hạn hợp tác 5 năm lần thứ hai (tính từ năm 2019) với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố kế hoạch tổ chức một giải đấu hoàn toàn mới mang tên FIFA ASEAN Cup trong thời gian tới. Dù thời gian và thể thức thi đấu vẫn đang được các bên bàn thảo, song giải đấu này được xem là mô hình đầy kỳ vọng, mở ra cơ hội để bóng đá Đông Nam Á vươn ra tầm quốc tế.

Nhiều khả năng giải đấu sẽ mời thêm các đội mạnh đến từ Nam Á hoặc Đông Á, giúp nâng tầm chất lượng và tính cạnh tranh. Quan trọng hơn, do nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, các câu lạc bộ buộc phải “nhả” cầu thủ cho đội tuyển quốc gia tập trung, đảm bảo lực lượng mạnh nhất.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển môn bóng đá. Ảnh: P.MINH

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh: “Thỏa thuận mới giữa FIFA và ASEAN sẽ giúp hai tổ chức tiếp tục tạo nên sự khác biệt, sử dụng bóng đá như phương tiện mang lại niềm tin và niềm vui cho hàng triệu trẻ em, thanh thiếu niên khắp Đông Nam Á. Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng trong lịch thi đấu khu vực, tạo cơ hội để những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á tỏa sáng trên sân khấu quốc tế. Quan hệ hợp tác giữa FIFA và ASEAN sẽ thúc đẩy phát triển bóng đá, góp phần vào tiến bộ xã hội và xây dựng lối sống lành mạnh trong khu vực”.

FIFA ASEAN Cup là minh chứng rõ ràng cho việc FIFA đã nhận thấy tiềm năng to lớn của bóng đá Đông Nam Á và mong muốn đồng hành để khai thác. Trong giai đoạn hợp tác 5 năm lần thứ nhất, 34 triệu USD đã được tổ chức này rót vào các chương trình nâng cấp cơ sở vật chất, huấn luyện và phát triển hệ thống thi đấu nội địa ở nhiều nền bóng đá khu vực. Đáp lại, bóng đá Đông Nam Á cũng đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Ba đội tuyển Thái Lan, Việt Nam và Indonesia đã liên tiếp góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á; trong khi tuyển nữ Thái Lan, Việt Nam và Philippines cùng liên tiếp dự các kỳ World Cup nữ. Ở cấp độ trẻ, Việt Nam và Indonesia từng là đại diện Đông Nam Á tại U20 và U17 World Cup các năm 2017 và 2023. Bóng đá futsal của Thái Lan và Việt Nam thường xuyên nằm trong nhóm 16 đội mạnh nhất thế giới.

Khát vọng vươn tầm của bóng đá Đông Nam Á là điều không thể phủ nhận. Thế nhưng, những chính sách nhập tịch ồ ạt hiện nay ở một số quốc gia chỉ mang tính ngắn hạn, giúp tăng cơ hội dự World Cup nhưng thiếu nền tảng phát triển bền vững. Khu vực này cần một cú hích toàn diện, vừa giúp nâng cao trình độ, vừa phát triển đồng bộ hệ thống. FIFA ASEAN Cup có thể chính là nền tảng chiến lược đó. Một giải đấu do FIFA “đứng tên” sẽ giúp khắc phục những giới hạn về chất lượng và sức hút mà AFF Cup hiện nay đang gặp phải. Nếu mở rộng mô hình mời khách như Gold Cup (Bắc Mỹ) hay Copa America (Nam Mỹ), giải đấu mới sẽ có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Cùng với đó, FIFA có thể mang đến những công nghệ hiện đại về tiếp thị thương mại, bản quyền truyền hình và tổ chức sự kiện, góp phần chuyên nghiệp hóa bóng đá khu vực. Quan trọng hơn, FIFA ASEAN Cup sẽ là động lực thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đào tạo cầu thủ và hệ thống quản lý, tạo nền móng cho mọi tham vọng vươn tầm trong tương lai.

Bóng đá Đông Nam Á đang đứng trước ngưỡng cửa của sự thay đổi. Ý tưởng về một kỳ World Cup được đồng tổ chức ở nhiều quốc gia có thể sẽ được xúc tiến trong thời gian tới với sự thúc đẩy của FIFA thông qua những cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo các quốc gia ASEAN. Cùng với việc FIFA mở rộng số đội dự World Cup, cơ hội cho các đội tuyển trong khu vực chưa bao giờ lớn đến thế. Vấn đề còn lại là các quốc gia Đông Nam Á phải nâng cấp chất lượng hệ thống bóng đá nội địa, tăng cường cọ xát quốc tế và tận dụng tối đa cơ hội mà FIFA đang tạo ra, không chỉ để thi đấu, mà còn để định hình lại vị thế của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ thế giới.

YẾN PHƯƠNG