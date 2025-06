FIFA Club World Cup 2025: Chưa thu hút khán giả

Một ví dụ điển hình là trận đấu giữa Mamelodi Sundowns (Nam Phi) và Ulsan HD (Hàn Quốc) tại sân Inter&Co ở Orlando hôm 18-6 chỉ thu hút 3.412 khán giả trên tổng sức chứa 25.500 chỗ, đây là con số thấp nhất của giải. Ngược lại, trận PSG (Pháp) thắng A.Madrid (Tây Ban Nha) với tỷ số 4-0 tại Rose Bowl (Pasadena) đã thu hút tới 80.619 người hâm mộ. Sự chênh lệch này cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong mức độ quan tâm của người hâm mộ đối với các trận đấu khác nhau.

Nhưng trận Chelsea (Anh) đối đầu đội bóng của nước chủ nhà Los Angeles FC (Mỹ) tại sân Mercedes-Benz ở Atlanta, gây khá nhiều ngạc nhiên khi chỉ có 22.137 khán giả trong số 71.000 chỗ ngồi. Chelsea đang thuộc sở hữu của người Mỹ, nổi tiếng toàn cầu và là “khách quen” của các tour du đấu mùa hè ở Mỹ. Người ta cho rằng, do giờ thi đấu vào 3 giờ chiều thứ hai - thời điểm làm việc - và khoảng cách hơn 2.000 dặm từ Los Angeles đến Atlanta, không khó để hiểu lý do lượng khán giả thấp. Tương tự, trận hòa 0-0 giữa Fluminense (Brazil) và Borussia Dortmund (Đức) tại sân MetLife, New Jersey, chỉ thu hút 34.736 người, trong khi trận Palmeiras (Brazil) gặp Porto (Bồ Đào Nha) tại cùng địa điểm có 46.275 khán giả.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này có thể được chia thành nhiều yếu tố. Đầu tiên, lịch thi đấu vào giờ làm việc, đặc biệt trong các ngày thường, là một rào cản lớn. Nhiều trận đấu diễn ra vào buổi chiều, như 12 giờ trưa, 2 giờ hoặc 3 giờ chiều (giờ địa phương), khiến người hâm mộ khó sắp xếp thời gian tham dự. Nhà báo Doug Roberson từ Atlanta Journal-Constitution cho biết: “Người dân không đến vì trận đấu diễn ra lúc 3 giờ chiều thứ hai. Tôi thậm chí ngạc nhiên khi vẫn có từng ấy khán giả”.

Thứ hai, giá vé cao cũng là một vấn đề. Mặc dù vé rẻ nhất cho trận đấu giữa Chelsea - Los Angeles FC được giảm xuống còn khoảng 26-37 bảng Anh, nhưng giá vé trước đó cao hơn nhiều, khiến người hâm mộ ngần ngại mua.

Jonathan Tannenwald, phóng viên bóng đá của Philadelphia Inquirer, chỉ trích FIFA vì thiếu chiến dịch tiếp thị hiệu quả: “FIFA không thể mong người dân tự động đến sân mà không có quảng bá. Họ cần giải thích rõ về giải đấu này”. Ngoài ra, thiếu các ủy ban tổ chức địa phương tại Mỹ cũng khiến việc tiếp cận cộng đồng người hâm mộ trở nên khó khăn hơn.

Thứ ba, sự thiếu quen thuộc với giải đấu mới này cũng góp phần làm giảm sức hút. Club World Cup phiên bản mở rộng là một khái niệm mới, và nhiều người Mỹ có thể đang tiết kiệm tài chính cho World Cup 2026, vốn được xem là sự kiện lớn hơn.

Roberson nhận định: “Giải đấu này không có ý nghĩa lớn với người dân Mỹ vì nó quá mới. Họ ưu tiên dành tiền cho World Cup năm sau”.

Cuối cùng, sức hút của các đội bóng cũng ảnh hưởng lớn. Các trận có sự góp mặt của những đội nổi tiếng như PSG hay Boca Juniors (Argentina) thường thu hút đông khán giả hơn nhờ lượng người hâm mộ quốc tế và địa phương. Trong khi đó, các đội ít tên tuổi như Ulsan HD hay Mamelodi Sundowns khó tạo được sức hút tại Mỹ, đặc biệt khi thi đấu ở những địa điểm xa như Orlando hay Atlanta.

ĐĂNG LINH