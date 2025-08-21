Fenerbahce của Mourinho khởi đầu không tốt ở vòng play-off Champions League

HLV Jose Mourinho và Fenerbahce phải đối mặt với bài kiểm tra cuối đầy khó khăn trong hành trình trở lại vòng bảng Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2008-2009. Fenerbahce hòa 0-0 trên sân nhà trước Benfica ở lượt đi vòng play-off, dù đội bóng Bồ Đào Nha chơi thiếu người ở phút 71.

Fenerbahce của HLV Jose Mourinho bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà trước Benfica.

Bảy trận play-off sẽ được quyết định với các trận lượt về diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư tuần tới, nơi đội chiến thắng chung cuộc sẽ hoàn thành danh sách 36 đội tham dự vòng bảng phân hạng Champions League. Lễ bốc thăm để xác định tám đối thủ của mỗi đội theo thể thức mới một bảng xếp hạng sẽ được tổ chức vào ngày 28-8 tại Monaco.

Fenerbahce không thi đấu trong 17 năm qua tại vòng bảng Champions League, giải đấu mà Mourinho đã vô địch hai lần - với Inter Milan năm 2010 và Porto năm 2004. Đội bóng của Mourinho đã chiếm ưu thế trong 20 phút cuối trận tại Istanbul sau khi tiền vệ Florentino của Benfica bị đuổi khỏi sân vì nhận thẻ vàng thứ hai. Sau đó, Fenerbahce bị từ chối một bàn thắng quan trọng khi video xác nhận một quyết định việt vị, sau khi tiền đạo Youssef En-Nesyri nghĩ rằng anh đã ghi bàn ở phút 81.

Hy vọng dự Champions League của Celtic đang bị lung lay dữ dội sau khi bị Kairat Almaty của Kazakhstan cầm hòa không bàn thắng tại Glasgow ở lượt đi vòng play-off hôm thứ Tư. Nhà vô địch Scotland từng gây ấn tượng khi chơi ở vòng bảng phân hạng mùa trước, xếp thứ 21/36 đội, nhưng phải dừng chân ở vòng play-off knock-out trước Bayern Munich khi thua với tỷ số sít sao 2-3. Nhưng đội bóng của Brendan Rodgers đã không thể đánh bại nhà vô địch Kazakhstan, đội đã vượt qua ba vòng loại để vào đến vòng này.

Celtic (phải) bị Kairat Almaty của Kazakhstan cầm hòa không bàn thắng tại Glasgow.

Do đó, Celtic sẽ phải nỗ lực hết sức khi họ có chuyến làm khách đầy khó khăn vào tuần tới tại Almaty, gần biên giới Kazakhstan với Trung Quốc. “Chúng tôi thất vọng với kết quả và màn trình diễn trong hiệp một. Chúng tôi đã không khởi đầu với ý đồ và tinh thần như mong muốn. Chúng tôi đã khá thụ động”, Rodgers, người đã bị la ó trong suốt thời gian thi đấu, cho biết. “Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi có thể đến đó và giành chiến thắng. Tất nhiên, bạn muốn tận dụng lợi thế, nhưng mọi thứ vẫn còn rất cân bằng”.

Tại miền bắc Na Uy, Bodo/Glimt tiếp tục chuỗi trận thăng hoa tại bóng đá châu Âu với chiến thắng 5-0 trước Sturm Graz ở lượt đi vòng play-off. Kasper Hogh, Odin Bjortuft và Ulrik Saltnes đều ghi bàn trong 25 phút đầu tiên cho đội bóng lọt vào bán kết Europa League mùa trước. Hakon Evjen đã nâng tỷ số lên 4-0 ngay đầu hiệp hai, và bàn phản lưới nhà của William Boving đã khép lại chiến thắng.

Nhà vô địch Thụy Sĩ, Basel đã hòa 1-1 trên sân nhà trước FC Copenhagen trong trận mưa lớn tại sân St Jakob-Park. Quả phạt đền sớm của Xherdan Shaqiri đã giúp Basle vươn lên dẫn trước, nhưng Gabriel Pereira đã gỡ hòa cho đội bóng Đan Mạch trong thời gian bù giờ hiệp một. Basle mất người khi cầu thủ vào sân thay người Jonas Adjetey bị truất quyền thi đấu vào cuối trận, và may mắn vẫn giữ được tỷ số hòa khi bàn thắng của Andreas Cornelius cho Copenhagen bị từ chối do lỗi việt vị.

Các trận lượt về vòng play-off còn bao gồm trận đấu đang có kết quả bất ngờ, khi Pafos của Síp tạo lợi thế với chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Red Star Belgrade.

LINH SƠN