FA cáo buộc Chelsea 74 lần vi phạm quy định liên quan người đại diện thời Abramovich

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã cáo buộc Chelsea 74 lần vi phạm quy định liên quan đến người đại diện cầu thủ và các khoản đầu tư của bên thứ ba vào cầu thủ trong thời kỳ Roman Abramovich sở hữu.

Chelsea dường như đã tự đẩy mình vào một mớ hỗn độn. The Blues đã bị ảnh hưởng bởi tin tức rằng FA quyết định cáo buộc CLB Stamford Bridge vì vi phạm quy định liên quan đến người đại diện và trung gian cầu thủ, bao gồm các hành vi phạm tội từ năm 2009 đến năm 2022, đặc biệt là các sự kiện xảy ra trong giai đoạn 2010-2011 và 2015-2016.

Trong giai đoạn này, CLB được điều hành bởi tỷ phú người Nga Roman Abramovich, người đã bị Premier League trục xuất khỏi vị trí chủ tịch CLB London vào tháng 3-2022 sau khi chiến tranh giữa Ukraine và Nga nổ ra, do chính phủ Anh đóng băng tài sản của ông vì có "mối quan hệ mật thiết với Điện Kremlin".

"Hôm nay, Liên đoàn Bóng đá Anh cáo buộc Chelsea FC vi phạm Quy định J1 và C2 của Quy định về Đại lý Bóng đá của FA; Quy định A2 và A3 của Quy định về Làm việc với các Bên trung gian của FA, và Quy định A1 và B3 của Quy định về Đầu tư của Bên thứ ba vào Cầu thủ của FA. Tổng cộng, Chelsea FC đã bị cáo buộc 74 tội danh.

"Hành vi bị cáo buộc có liên quan đến các vụ việc xảy ra từ năm 2009 đến năm 2022 và chủ yếu liên quan đến các sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian từ mùa giải 2010-11 đến 2015-16", tuyên bố do FA công bố nêu rõ.

HOÀNG HÀ