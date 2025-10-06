Ethan Mbappe vui khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ PSG

Kylian Mbappe chứng kiến em trai Ethan Mbappe ghi bàn vào lưới đội bóng cũ PSG. Ảnh: beIN SPORTS

Vào sân ở phút 81, chỉ 4 phút sau, Ethan Mbappe ghi bàn ấn định trận hòa 1-1 của Lille OSC trước đội bóng cũ hùng mạnh Paris Saint-Germain. Hai năm kể từ khi cùng người anh trai Kylian rời khỏi Parc des Princes, Ethan mới có dịp tái ngộ đội bóng cũ và không cần mất nhiều thời gian để có dấu ấn. Từ trên khán đài sân Decathlon Arena vào đêm qua, chứng kiến khoảnh khắc tỏa sáng của em trai yêu quý, Kylian Mbappe đã nở nụ cười mãn nguyện. Còn Ethan Mbappe thì bùng nổ niềm vui với màn ăn mừng thương hiệu của anh trai sau khi phá lưới PSG.

Nhớ lại cách đây hai năm, việc Ethan và Kylian rời khỏi PSG trong ồn ào để lại những dự cảm về mối quan hệ đối địch giữa gia đình Mbappe và đội bóng hàng đầu nước Pháp. Song khi chuyển sang Real Madrid, Kylian Mbappe vẫn thường xuyên nhắc về đội bóng cũ bằng những lời có cánh, đặc biệt sau chức vô địch Champions League mùa giải trước. Còn Ethan Mbappe cũng vậy, trong đêm qua dù đã ăn mừng nhưng sau trận, tài năng người Pháp vẫn tôn trọng PSG: "Les Parisiens từng là mái nhà của tôi, điều đó không thay đổi."

Ethan Mbappe ăn mừng theo phong cách của người anh trai, dưới sự tán thưởng của Kylian trên khán đài. Ảnh: Getty Images

Có chút cay đắng cho PSG trong đêm họ bị cầm hòa bởi Lille và người cũ Ethan Mbappe. Nhưng 1 điểm tại Decathlon Arena vẫn đủ giúp họ trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 7, trước kỳ tập trung đội tuyển. Trên sân Lille, PSG cũng tung ra đội hình chính thức với nhiều cầu thủ dự bị để xoay tua sau chiến thắng Barcelona hồi giữa tuần. Vì thế chất lượng thi đấu bị ảnh hưởng cho đến hiệp 2, khi nhóm trụ cột trở lại sân và PSG tìm thấy bàn mở điểm, nhưng cũng phải chịu bàn gỡ từ Ethan Mbappe và hòa chung cuộc.

PSG tạm dẫn đầu Ligue 1 2025/26 sau vòng 7, họ chỉ hơn nhóm phía sau bao gồm Olympique Marseille, Strasbourg và Lyon 1 điểm.

QUANG ANH