Estevao càng thăng hoa, Neymar càng khốn khổ

Hãy tua lại cuốn phim ký ức về cuối tháng Giêng. Khi ấy, Estevao, với bốn lần vào sân thay người ngắn ngủi, chỉ là một lời hứa mong manh, một khả năng xa vời cho đội hình Brazil tham dự World Cup 2026. Trong khi đó, Neymar là một sự chắc chắn, một tượng đài không thể xô đổ. Vị hoàng tử một thời đã trở lại Santos, nơi câu chuyện cổ tích bắt đầu, với hy vọng CLB cũ sẽ là bệ phóng hoàn hảo để anh viết nên chương cuối huy hoàng cho sự nghiệp .

Nhưng tua nhanh mười tháng sau, kịch bản đã rẽ sang một hướng mà ít ai ngờ tới. Estevao đang thăng tiến với tốc độ chóng mặt, được Carlo Ancelotti trao suất đá chính đầu tiên trong trận ra mắt của ông trên cương vị thuyền trưởng Selecao. Cậu nhóc ngày nào đang đưa ra một lập luận đanh thép để trở thành nhân tố không thể thiếu của đội tuyển quốc gia, với năm bàn thắng ghi được chỉ trong vòng hai tháng. Và cú sút phạt thần sầu bằng chân không thuận trong chiến thắng 3-0 trước Barcelona tại Champions League tuần qua chỉ càng củng cố thêm nhận định rằng Chelsea dường như đã chiêu mộ được tài năng xuất chúng nhất bước ra từ Brazil kể từ sau... chính Neymar.

Trong khi ngôi sao mới đang rực sáng trên bầu trời châu Âu, thì thần đồng nguyên bản lại trải qua một năm 2025 đáng quên, bị đóng đinh bởi tin tức nghiệt ngã rằng chấn thương đầu gối có thể khiến anh vắng mặt trong ba trận đấu sinh tử cuối cùng của mùa giải. Với Santos đang ngụp lặn trong nhóm cầm đèn đỏ, đây là thảm họa kép cho cả cá nhân anh lẫn câu lạc bộ. Sự kỳ vọng đặt lên vai Neymar có lẽ đã luôn quá lớn, bị thổi phồng bởi lịch sử hào hùng gần như phép màu của Santos.

Từ kỷ nguyên vàng của Pelé đến sự hồi sinh đầu thế kỷ 21 với những Robinho và chính Neymar, Santos luôn mang trên mình gánh nặng của quá khứ vĩ đại dù chỉ đại diện cho một thành phố nhỏ bé. Khi khoảng cách tài chính ngày càng nới rộng, Santos đã không còn đủ sức cạnh tranh, dẫn đến việc rớt hạng lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 2023. Sự trở lại của Neymar được kỳ vọng là liều thuốc kích thích, nhưng nó đã trở thành một gánh nặng quá sức.

Suốt năm 2025, Neymar vẫn là một ẩn số về mặt chuyên môn. Anh chưa bao giờ có thể thi đấu đủ một chuỗi trận để lấy lại thể trạng đỉnh cao. Những chấn thương cơ bắp liên miên, sự gián đoạn vì Club World Cup, và giờ là chấn thương sụn chêm đầu gối đe dọa kết thúc mùa giải sớm, tất cả tạo nên một bức tranh ảm đạm.

Neymar: canh bạc đau đớn vì Santos Dù các bác sĩ cảnh báo cần phẫu thuật sụn chêm đầu gối trái vào cuối mùa, Neymar (33 tuổi) vẫn quyết định nén đau ra sân tập luyện. Trong bối cảnh Santos đang chìm trong nhóm cầm đèn đỏ và kém vị trí an toàn một điểm, "Tiểu Pele" sẵn sàng đánh cược sức khỏe của mình để tham gia trận chiến sinh tử với Sport vào thứ Sáu. Chủ tịch Marcelo Teixeira gọi đây là sự "kỳ vọng và hy vọng", nhưng với một cầu thủ đang hướng tới World Cup 2026, đây là một nước đi đầy rủi ro trên bàn cờ số phận của chính anh và CLB thời thơ ấu.

Ngay cả khi ra sân, Neymar cũng không còn là chính mình. Vũ khí lợi hại nhất – khả năng rê dắt, đổi hướng và ứng biến ở tốc độ cao – đã biến mất. Không thể thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương, Neymar trở nên vô hại. Thất bại 0-6 trước Vasco da Gama là minh chứng đau đớn cho việc không thể dung hòa một Neymar lười phòng ngự với một hệ thống chiến thuật hiện đại. Giải pháp để anh chơi tự do như một tiền đạo ảo, lùi sâu kiến thiết, cũng chỉ mang lại hiệu quả hạn chế với vỏn vẹn ba bàn thắng tại giải vô địch quốc gia.

Sự thất vọng trên sân cỏ đã chuyển hóa thành sự giận dữ. Thay vì dùng thời gian dưỡng thương để tu dưỡng tâm trí và thích nghi với giới hạn mới của cơ thể, Neymar dường như đang gây chiến với cả thế giới: trọng tài, đối thủ và cả đồng đội. Hình ảnh anh đi lại trên sân Maracanã, đổ lỗi cho mọi người trong trận thua Flamengo, rồi giận dỗi khi bị thay ra, là một nốt trầm buồn trong bản nhạc sự nghiệp của anh. Trớ trêu thay, Santos đã gỡ lại hai bàn ngay sau khi anh rời sân, như một sự công lý đầy chất thơ nhưng cũng đầy chua chát.

Bây giờ, nếu Neymar thực sự phải phẫu thuật và nghỉ hết mùa, số phận của Santos sẽ nằm trong tay các đồng đội mà anh từng chỉ trích. Nếu Santos xuống hạng, tương lai của Neymar sẽ trở nên mờ mịt. CLB khó có thể gánh mức lương khổng lồ của anh ở giải hạng hai, và bản thân anh cũng không thể hy vọng được gọi vào đội tuyển quốc gia từ một giải đấu thấp kém như vậy. Anh sẽ buộc phải tìm bến đỗ mới trong sự vội vã và tuyệt vọng. Sự nghiệp của Neymar luôn đầy rẫy những khúc cua bất ngờ như những pha đi bóng ma thuật của anh ngày nào. Nhưng giờ đây, một khúc cua định mệnh khác đang chờ đợi. Nếu không thể vượt qua, anh sẽ phải đối mặt với viễn cảnh nghiệt ngã: ngồi ngoài lề World Cup 2026, chứng kiến Estevao thực hiện những vũ điệu samba mà anh từng là bậc thầy, trên sân khấu mà anh từng mơ ước sẽ là lời chia tay hoàn hảo của mình.

Brazil đặt cược tương lai vào "Don Carlo" Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) không có ý định chờ đợi kết quả World Cup 2026 để đánh giá Carlo Ancelotti. Chủ tịch CBF, Samir Xaud, xác nhận kế hoạch đàm phán gia hạn hợp đồng với chiến lược gia 66 tuổi đến tận năm 2030 ngay trong đầu năm mới. Động thái này cho thấy niềm tin tuyệt đối của CBF vào cựu thuyền trưởng Real Madrid, bất chấp áp lực từ cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2002. Brazil muốn sự ổn định dài hạn dưới bàn tay của Ancelotti để hiện thực hóa giấc mơ về ngôi sao thứ sáu trên ngực áo.

LONG KHANG