Erling Haaland hé lộ cuộc sống tại gia

Tiền đạo của Man City trổ tài bếp núc khi ra mắt kênh YouTube của riêng mình hôm 23-10. Clip nhanh chóng đạt nữa triệu lượt xem sau vài giờ nhưng hiện không biết tiền đạo này có ý định phát triển kênh không …

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời, tôi đã làm nhiều điều tốt cho cơ thể và những gì tôi thường làm trong cuộc sống", Erling Haaland nói trong những giây đầu tiên của video đánh dấu sự ra mắt kênh YouTube của anh vào thứ Năm. Video có tựa đề “Một ngày trong đời cầu thủ chuyên nghiệp” – một khởi đầu nghe có vẻ không lôi cuốn cho lắm. Liệu đây có phải là nội dung nhàm chán thường thấy về việc một cầu thủ bóng đá uống trà thảo mộc, bột protein và có đầu bếp riêng làm món đậu nướng trên bánh mì không?

Hóa ra là không. Haaland uống cà phê với si-rô lá phong, đứng trước ánh sáng đỏ để hấp thụ vitamin D và có tài nướng thịt BBQ "ngon phát hờn" trong căn biệt thự của mình, một nơi ngập tràn đá cẩm thạch, các đường nét gọn gàng và cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Có lẽ, anh không phải lúc nào cũng là một cầu thủ hăm hở "ủi phăng" các hậu vệ trên đường ghi bàn.

Giống như bất kỳ ông bố bà mẹ thiếu ngủ nào, Haaland bắt đầu ngày mới với cà phê, và cho rằng đó là "siêu thực phẩm, nếu được làm đúng cách". Bộ dụng cụ pha chế đắt tiền ngụ ý anh đã tham gia một khóa học barista, nhưng rõ ràng là với một người sành cà phê thì chẳng ai có thể thêm si-rô lá phong vào.

Bữa sáng được hoàn thành với trứng ốp la và bánh mì mới giao, tất cả đều do Haaland tự tay nấu. Thật thú vị khi thấy khả năng tự lập của anh, bên cạnh bạn gái Isabel Haugseng Johansen. "Tôi đã sống một mình từ năm 16 tuổi, nên tôi phải nấu ăn," anh nói. Không có chuyện ăn đồ nấu sẵn với anh.

Do thiếu ánh nắng mặt trời ở vùng nông thôn Cheshire, Haaland tận hưởng khoảng thời gian của mình trước máy ánh sáng đỏ trong phòng tập. Điều rõ ràng không hề thiếu ở địa phương chính là thịt đỏ. Một chuyến lái xe đến Nông trại Greenoaks gần đó cho phép Haaland mua đủ bít tết nuôi cả đội, cùng với sữa tươi nguyên chất (vâng, thật đấy) và mật ong. Anh cũng dừng lại mua vài hũ mật ong cho đoàn quay phim - một cử chỉ thật dễ thương từ chàng trai to lớn này.

Cỗ máy ghi bàn trứ danh này thích "bít tết béo ngậy nhất", điều này nghe có vẻ không phù hợp với lời khuyên dinh dưỡng - nhưng cứ nhìn anh ấy mà xem. Sau một chút tập luyện dưới mưa, Haaland đã "kiếm" được bữa tối thịnh soạn cho mình. Hai miếng bít tết tomahawk (bít tết sườn) được bày ra, một miếng được ướp, một miếng chỉ tẩm gia vị. Trong khi thịt ướp, Haaland cũng "ướp" mình trong bồn tắm nước đá.

Những miếng bít tết được đặt lên vỉ nướng và Haaland, giống như bất kỳ người vùng Yorkshire (Anh) tự hào nào, thông báo: "Món này chắc chắn sẽ rất tuyệt". Chắc chắn Haaland không dành những giờ rảnh rỗi của mình trong nhiều năm qua chỉ để tập trung vào việc hoàn thiện kỹ năng nấu nướng. Nhưng anh đã tạo ra một miếng bít tết có lớp vỏ cháy sém và chín vừa hoàn hảo, đáng để bỏ qua cả dao nĩa để thưởng thức nó. Nếu chúng ta học được hai điều, thì đó là: Haaland biết rằng chính những chi tiết nhỏ nhặt đã khiến anh trở thành một siêu cầu thủ, và rốt cuộc thì, anh ấy cũng là một con người.

