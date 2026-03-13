HLV Potter vẫn được Thụy Điển ký dài hạn dù chưa thắng

Graham Potter được giao trọng trách đưa Thụy Điển đến kỳ World Cup 2030.

Nhà cầm quân 50 tuổi - người đã tạo dựng tên tuổi trong bóng đá cấp CLB ở Thụy Điển trong 7 năm rất thành công tại Ostersund, trước khi dẫn dắt các CLB Ngoại hạng Anh như Brighton, Chelsea và West Ham - đã nhận công việc huấn luyện đội tuyển Thụy Điển theo hợp đồng ngắn hạn vào tháng 10-2025. Trong trận đầu tiên cầm quân vào ngày 15-11, Thụy Điển của Potter đã thua tan nát 1-4 trước Thuỵ Sĩ, trước khi hòa Slovenia 1-1 đều tại vòng loại World Cup 2026.

Thụy Điển đã có màn trình diễn kém cỏi ở vòng loại World Cup dưới thời người tiền nhiệm của Potter, Jon Dahl Tomasson - dẫn đến việc HLV người Đan Mạch bị sa thải. Nhưng họ vẫn có cơ hội tham dự giải đấu tại Bắc Mỹ thông qua vòng play-off nhờ thành tích tốt ở UEFA Nations League. Thụy Điển sẽ chạm trán Ukraine trong trận bán kết play-off tại sân trung lập ở Valencia, Tây Ban Nha vào ngày 26-3. Nếu thắng, Thụy Điển sẽ đối đầu với Ba Lan hoặc Albania tại Stockholm vào ngày 31-3, nơi đội thắng sẽ giành vé tham dự World Cup 2026, tham gia vào bảng đấu cùng với Hà Lan, Nhật Bản và Tunisia.

Mặc dù vẫn chưa đạt được thành tựu nào, Potter bất ngờ được Liên đoàn bóng đá Thụy Điển trao cho một hợp đồng đến năm 2030. “Việc có thể tiếp tục vai trò này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi cảm thấy vừa tự hào vừa có trách nhiệm lớn lao”, Potter nói trong một tuyên bố được SvFF công bố. “Đây là một ngày trọng đại đối với tôi và là một cơ hội tuyệt vời để làm điều gì đó quan trọng trong tương lai… Thụy Điển là một quốc gia bóng đá với lịch sử đáng tự hào về những đội tuyển đã lọt vào chung kết các giải vô địch lớn và cạnh tranh ở đó, điều mà chúng tôi muốn trở lại”.

HUY KHÔI