Em trai Mbappe ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp

Ethan Mbappe lập công ấn định chiến thắng cho Lille trước Toulouse. Ảnh: AFP

Ở tuổi 18 và trong trận đấu đầu tiên sau năm tháng nghỉ chấn thương, Ethan Mbappe đã ghi bàn thắng quyết định cho Lille OSC, ấn định chiến thắng 2-1 trước Toulouse vào cuối thời gian bù giờ. Đây cũng là pha làm bàn đầu tiên kể từ khi em trai Kylian Mbappe bắt đầu thi đấu cấp độ chuyên nghiệp.

Vào sân ở phút 82, khi Lille đang bị Toulouse dẫn trước 0-1 tại Ligue 1 , Ethan Mbappe đã mang về chiến thắng cho Les Dogues bằng một cú vô lê chân trái tuyệt đẹp vào góc cao khung thành ở cuối thời gian bù giờ, sau khi Nabil Bentaleb gỡ hòa từ chấm phạt đền phút 90. Một viễn cảnh trong mơ mà cầu thủ trẻ được đào tạo tại PSG đã được tận hưởng trước giới truyền thông, mặc dù anh đã gặp khó khăn ở mùa giải trước với 14 trận đa phần từ ghế dự bị, không đóng góp bàn thắng hay kiến tạo nào.

"Mọi chuyện hơi phức tạp một chút vì tôi bị chấn thương rất nhiều. Năm ngoái mới là năm đầu tiên tôi thi đấu chuyên nghiệp và cơ thể tôi cần phải thích nghi. Về mặt tinh thần, điều đó đã giúp tôi mạnh mẽ hơn. Và giờ đây, khi trở lại với bàn thắng ngay trong trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới. Tôi rất phấn khích và hy vọng sẽ có thêm nhiều bàn thắng nữa." - Ethan Mbappe bày tỏ cảm xúc sau trận đấu.

Từ Tây Ban Nha, người anh trai Kylian của Ethan đã lập tức chia sẻ chúc mừng cậu em trai thông qua mạng xã hội Instagram. Và khi nhắc về anh trai nổi tiếng của mình, cầu thủ trẻ thuộc biên chế Lille nói bằng niềm hân hoan: "Kylian đã nhắn tin cho tôi rồi. Chắc hẳn anh ấy rất vui, và tôi thậm chí còn nháy mắt với anh ấy khi ăn mừng. Anh ấy đã ghi bàn hôm qua (chiến thắng của Real Madrid trước Real Sociedad) và tôi cũng ghi bàn hôm nay. Tôi cũng đã nghĩ đến bố mẹ mình và hẳn họ sẽ cảm thấy tự hào."

QUANG ANH