Ekitike sẵn sàng kết hợp Isak tại Liverpool

Tiền đạo Hugo Ekitike của Liverpool cho biết có thể học hỏi từ người đồng đội Alexander Isak, và tự tin dù là 2 tân binh của sân Anfield, anh hoàn toàn có thể chơi cùng tuyển thủ Thụy Điển trên hàng tấn công.

Hugo Ekitike (phải) vào thay Alexander Isak trong trận đấu gần đây của Liverpool.

Ekitike gia nhập nhà vô địch Ngoại hạng Anh từ Eintracht Frankfurt vào tháng 7, và đã ghi được 4 bàn thắng sau 7 trận mùa này. Trong khi Isak đến từ Newcastle với một bản hợp đồng kỷ lục của Anh vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, mới đá chính 2 lần trong 4 trận và ghi được 1 bàn. Bên ngoài Liverpool, đã có rất nhiều tranh cãi về cách HLV trưởng Arne Slot sẽ quản lý 2 cầu thủ này, nhưng Ekitike cho biết sự cạnh tranh như vậy là điều dễ hiểu ở một đội bóng tầm cỡ như Liverpool.

“Chúng tôi chơi đang ở một CLB rất lớn”, tuyển thủ Pháp nói. “Họ không thể chỉ có một tiền đạo, vì vậy thật tốt khi Isak ở đây. Tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện và học hỏi. Việc ai ra sân là do huấn luyện viên quyết định, không phải do tôi. Tôi đã từng chơi trong sơ đồ 2 tiền đạo và một tiền đạo, vì vậy tôi có thể làm được nhiều việc. Nên nếu chúng tôi phải chơi cùng nhau, tôi có thể làm được”.

Mặc dù có khởi đầu tốt trong màu áo Liverpool, Ekitike đã khiến Slot thất vọng tuần trước khi bị đuổi khỏi sân trong chiến thắng 2-1 của đội trước Southampton tại Cúp Liên đoàn. Hậu quả là ngôi sao 23 tuổi này đã vắng mặt trong trận đấu với Crystal Palace vào thứ Bảy - trận đấu mà Liverpool đã thua 1-2 ở phút bù giờ. “Thật không khôn ngoan”, Ekitike nói về chiếc thẻ đỏ của mình. “Tôi cảm thấy thất vọng khi phải theo dõi các cầu thủ trên sân nhà, nhưng tôi đã xin lỗi tất cả mọi người rồi. Những chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa, vì vậy tôi sẽ tiếp tục và tập trung vào bóng đá”.

Arne Slot kêu gọi một phản ứng sau trận thua đầu tiên của Liverpool tại Ngoại hạng Anh.

Liverpool sẽ tìm cách vực dậy sau thất bại cuối tuần khi họ tiếp đón Galatasaray tại Champions League vào tối thứ Ba. Sau trận thua đầu tiên của Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa này, Slot đã kêu gọi phản ứng, cũng nhấn mạnh về việc phải khắc phục những sai lầm trong phòng ngự. “Dù thắng, thua hay hòa, nếu muốn cạnh tranh danh hiệu và khoác áo Liverpool, điều được yêu cầu là cống hiến hết mình và kết hợp điều đó với thứ bóng đá đẹp nhất mà bạn có thể chơi”, nhà cầm quân người Hà Lan nói. “Chúng tôi đã để thủng lưới nhiều hơn so với trước đây khi gặp Palace. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn có thể phải cải thiện một vài điểm”.

Slot cũng đã bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng vấn đề phòng ngự của đội bóng xuất phát từ những thay đổi gần đây ở vị trí hậu vệ cánh. “Một trong những điểm mạnh của chúng tôi là chúng tôi thường xuyên ngăn cản đối phương tiếp cận khung thành, và điều đó thường không bắt đầu từ hàng phòng ngự”, ông nói. “Chúng tôi phải quay lại với điều đó. Chúng tôi phải chứng minh trong những tuần và tháng tới rằng có lẽ chúng tôi đã hơi kém may mắn khi để thủng lưới một số tình huống cố định”.

Nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray bước vào trận đấu với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp tại giải quốc nội, nên Slot cho rằng thất bại 1-5 của họ trước Eintracht Frankfurt ở trận mở màn Champions League là một sai lầm đơn lẻ. “Họ đã rất, rất kém may mắn trong trận đấu đó”, ông nói. “Nếu họ chơi lại trận đấu đó, họ sẽ không bao giờ để thủng lưới 5 bàn. Họ là một đội bóng rất mạnh với một HLV rất giỏi, và chúng tôi phải chuẩn bị cho điều đó”.

