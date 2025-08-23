Dự đoán vòng 2 cùng siêu máy tính: Bão tố ở Anfield và Etihad

Vòng đấu mở màn đã mang đến nhiều bất ngờ, với các đội bóng lớn giành trọn 3 điểm. Liverpool khởi đầu hành trình bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng kịch tính 4-2 trước Bournemouth. Manchester City thể hiện sức mạnh hủy diệt khi đánh bại Wolves, trong khi Arsenal vượt qua Man United trong một trận cầu căng thẳng. Cuộc chiến trụ hạng vốn khá mờ nhạt trong hai mùa gần đây, có thể trở nên sôi nổi hơn khi Sunderland và Leeds đều khởi đầu ấn tượng.

Vòng 2 hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những màn so tài hấp dẫn, với các trận đấu trải dài từ thứ Sáu đến thứ Hai.

Dự đoán nhanh:

- Arsenal là lựa chọn đầy tin cậy nhất của mô hình dự đoán trước Vòng 2, khi họ tiếp đón Leeds trong trận cầu muộn ngày Thứ Bảy.

- Chelsea được kỳ vọng nhất sẽ giành chiến thắng trên sân khách trước West Ham và người cũ Graham Potter.

- Man City dự kiến sẽ có chiến thắng thứ hai liên tiếp trước Spurs, còn Liverpool được đánh giá nhỉnh hơn để thắng lợi tại Newcastle.

West Ham United vs Chelsea

Vòng 2 khởi tranh bằng trận derby London giữa West Ham và Chelsea vào tối thứ Sáu. Cả hai đội đều đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau những kết quả không như ý ở vòng 1. West Ham thảm bại 0-3 trước Sunderland mới thăng hạng, khiến HLV Graham Potter chịu áp lực lớn. Trong khi đó, Chelsea hòa không bàn thắng trước Crystal Palace, dù tung ra tới 19 cú sút.

Theo siêu máy tính Opta, Chelsea được đánh giá cao với 54,6% cơ hội thắng, trong khi West Ham chỉ có 22%. Lịch sử cũng nghiêng về Chelsea, khi West Ham chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất gặp đối thủ này (1 hòa, 5 thua). Chelsea cũng chưa từng tịt ngòi ở cả hai trận đầu mùa kể từ năm 1995, cho thấy khả năng họ sẽ tìm lại mành lưới trước West Ham.

Man City vs Tottenham Hotspur

Một trong những trận cầu tâm điểm của vòng 2 là cuộc chạm trán giữa Manchester City và Tottenham Hotspur vào trận đấu sớm thứ Bảy. Cả hai đội đều đang hưng phấn sau những chiến thắng ấn tượng ở vòng 1. Tuy nhiên, Man City được Opta đánh giá là ứng viên nặng ký với 61,7% cơ hội thắng, trong khi Tottenham chỉ có 18,7% cơ hội gây bất ngờ và 19,6% khả năng hòa.

Man City đang có phong độ đáng sợ, bất bại kể từ tháng Tư, ghi nhiều điểm nhất (26) và giữ sạch lưới nhiều nhất (7) trong giai đoạn này. Tuy nhiên, thành tích đối đầu Tottenham lại là một thử thách, khi họ chỉ thắng 4 trong 12 trận gần nhất (2 hòa, 6 thua). Tijjani Reijnders, người đang hướng đến kỷ lục là cầu thủ Man City đầu tiên ghi bàn và kiến tạo trong cả hai trận mở màn Premier League, sẽ là chìa khóa để xoay chuyển cục diện.

Bournemouth vs Wolves

Bournemouth (52%) đã thể hiện tiềm năng trong trận thua Liverpool tại Anfield, và họ sẽ tìm kiếm điểm số đầu tiên khi tiếp Wolverhampton Wanderers (24,3%) trên sân nhà Vitality Stadium. Bournemouth bất bại trong 5 trận mở màn sân nhà gần nhất tại Premier League (2 thắng, 3 hòa) và thắng 3/5 trận gần đây gặp Wolves, dù tất cả đều trên sân khách. Wolves chưa từng thua trong 5 lần làm khách tại Vitality (3 thắng, 2 hòa), nhưng Opta dự đoán Bournemouth sẽ phá dớp này.

Brentford vs Aston Villa

Brentford sẽ cố gắng quên đi thất bại 3-1 trước Nottingham Forest khi tiếp Aston Villa vào thứ Bảy. Brentford chưa từng thua trận mở màn sân nhà trong 9 mùa giải Premier League (7 thắng, 2 hòa), ghi ít nhất 2 bàn trong mỗi trận. Tuy nhiên, Opta chỉ đánh giá họ có 31,1% cơ hội thắng, trong khi Aston Villa có 43,4% khả năng giành chiến thắng. Villa đã thắng 2 trận sân khách liên tiếp trước Brentford, và cựu tiền đạo Brentford Ollie Watkins sẽ là mối đe dọa lớn khi anh ghi bàn trong cả 2 trận làm khách gần nhất tại đây.

Burnley vs Sunderland

Cuộc đối đầu giữa hai đội mới thăng hạng tại Turf Moor được Opta dự đoán là trận đấu có khả năng hòa cao nhất vòng 2 (28,4%). Sunderland khởi đầu mạnh mẽ với chiến thắng 3-0 trước West Ham, và họ có cơ hội thắng cả hai trận đầu mùa lần đầu tiên kể từ mùa 1980-81. Tuy nhiên, Burnley được đánh giá nhỉnh hơn với 40% cơ hội thắng so với 31,6% của Sunderland. Burnley bất bại trong 3 trận sân nhà gần nhất gặp Sunderland (2 thắng, 1 hòa), và Josh Cullen, người tạo ra 5 cơ hội ở vòng 1, sẽ là nhân tố quan trọng.

Arsenal vs Leeds United

Arsenal (70,4%) là lựa chọn tự tin nhất của Opta khi tiếp Leeds United vào trận muộn thứ Bảy. Arsenal bất bại trong 42 trận sân nhà gặp các đội mới thăng hạng (37 thắng, 5 hòa), kể từ trận thua Newcastle vào năm 2010. Nếu tránh thất bại, họ sẽ san bằng kỷ lục bất bại 43 trận của Chelsea trước các đội mới lên hạng.

Leeds, với chỉ 12,5% cơ hội thắng, khó làm nên chuyện khi thua 10/12 trận làm khách gần nhất tại Arsenal. Viktor Gyökeres, dù không sút lần nào ở vòng 1, được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong trận ra mắt sân nhà, sau khi ghi 9 bàn và kiến tạo 5 lần trong 12 trận gặp các đội mới thăng hạng tại Primeira Liga.

Everton vs Brighton

Sân Hill Dickinson lần đầu tổ chức trận đấu cạnh tranh khi Everton (35,4%) tiếp Brighton (37,9%). Everton có nguy cơ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh thua cả hai trận đầu trong 4 mùa liên tiếp mà không xuống hạng. Brighton, sau trận hòa muộn với Fulham, từng thắng Everton 3-0 trên sân khách mùa trước, nhưng khả năng hòa là 26,7%.

Crystal Palace vs Nottingham Forest

Crystal Palace chưa từng thắng Nottingham Forest trong 10 lần gặp gỡ tại Premier League (6 hòa, 4 thua), nhưng Opta dự đoán họ có 42,5% cơ hội phá dớp. Forest (30,4%) bất bại trong 8 trận sân khách gần nhất gặp Palace, nhưng 4 trận gần đây tại Selhurst Park đều hòa. Với tin đồn Eberechi Eze sắp gia nhập Arsenal và Forest thay Palace dự Europa League, trận đấu này rất đáng chú ý.

Fulham vs Manchester United

Manchester United (42,7%) tìm kiếm chiến thắng đầu tiên khi làm khách tại Fulham (31,5%). United thắng cả 8 trận sân khách gần nhất gặp Fulham, nhưng Fulham cũng khao khát chiến thắng sau 3 trận thua sân nhà liên tiếp cuối mùa trước.

Newcastle United vs Liverpool

Trận cầu tâm điểm thứ Hai tại St. James’ Park bị phủ bóng bởi vụ chuyển nhượng Alexander Isak. Newcastle chỉ có 30,2% cơ hội thắng, đặc biệt khi không ghi bàn trong 4 trận gần nhất vắng Isak. Liverpool (45,5%) bất bại trong 7 chuyến làm khách gần nhất tại Newcastle, với Hugo Ekitike dẫn dắt hàng công sau màn ra mắt ấn tượng, trở thành cầu thủ thứ hai ghi bàn và kiến tạo trong trận ra mắt Premier League cho Liverpool.

LONG KHANG