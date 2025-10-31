Dự đoán vòng 10 – Siêu máy tính nhận định: Arsenal thẳng tiến khi các đội mạnh gặp khó

Arsenal bước vào vòng đấu này giữ vững ngôi đầu bảng với khoảng cách bốn điểm sau chuỗi bốn trận thắng liên tiếp. Họ có cơ hội nới rộng cách biệt khi chỉ phải làm khách trên sân của Burnley. Trong khi đó, hai đối thủ cạnh tranh là Liverpool và Aston Villa sẽ đối đầu trực tiếp tại Anfield, nơi Liverpool đang chịu áp lực lớn đứng trước nguy cơ lập kỷ lục buồn về chuỗi trận thua. Manchester City cũng đối mặt với một thử thách không dễ dàng khi tiếp đón Bournemouth, đội chưa biết thua

Dự đoán nhanh

+ Arsenal là đội được Opta tự tin nhất sẽ giành chiến thắng trong chuyến làm khách tại Burnley.

+ Liverpool được dự đoán sẽ trở lại đường đua với chiến thắng trên sân nhà trước Aston Villa.

+ Man City được đánh giá cao để chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại của Bournemouth.

+ Trận đấu giữa Nottingham Forest và Manchester United được xem là khả năng hòa cao nhất vòng đấu.

Thứ Bảy, 01-11-2025

Brighton vs Leeds United (22:00): Leeds United tiếp tục khởi đầu vững chắc của họ với chiến thắng 2-1 trước West Ham ở vòng 9. Tuy nhiên, Leeds chỉ được mô hình dự đoán của Opta trao cho 15.3% cơ hội chiến thắng ở trận này. Tỷ lệ thắng của đội chủ nhà Brighton là 66.3%, cao thứ hai trong vòng 10. Sân Amex là nơi Leeds đến thăm nhiều lần nhất trong lịch sử mà chưa từng thắng (chín trận), và họ đã không ghi bàn trong bảy chuyến làm khách gần nhất.

Burnley vs Arsenal (22:00): Arsenal có cơ hội thành công cao nhất vòng đấu khi hành quân đến Burnley, với xác suất thắng lên tới 70.0% so với chỉ 13.4% của đội chủ nhà. Arsenal đã thắng 23 trong 24 trận gần nhất đối đầu các đội mới thăng hạng, bao gồm 13 trận liên tiếp. Thầy trò HLV Mikel Arteta cũng đã thắng bốn trận Premier League gần nhất, ba trong số đó giữ sạch lưới. Burnley đang cách khu vực xuống hạng 5 điểm và đang tìm kiếm chiến thắng thứ ba liên tiếp tại giải đấu.

Crystal Palace vs Brentford (22:00): Brentford vừa có chiến thắng 3-2 trước Liverpool. Họ sẽ tiếp tục tìm kiếm động lực khi đến làm khách tại Crystal Palace, đội cũng vừa đánh bại Liverpool ở cúp Liên đoàn. Đội chủ nhà của HLV Oliver Glasner có tỷ lệ thắng 52.5% và đang bất bại 10 trận liên tiếp trên sân nhà (thắng 5, hòa 5). Brentford được phân bổ 23.2% cơ hội thắng.

Nottingham Forest vs Manchester United (22:00 ): Đây là trận đấu được đánh giá là khó đoán nhất vòng 10. Man United đã thắng 3 trận Premier League liên tiếp nhưng chỉ được trao 35.4% cơ hội chiến thắng, thấp hơn một chút so với Forest (38.1%). Với 26.5%, đây là trận đấu có khả năng hòa cao nhất cuối tuần. Man United đang có chuỗi thắng tốt nhất kể từ tháng 2/2024.

Tottenham Hotspur vs Chelsea (00:30 ngày Chủ Nhật 2-11): Tottenham là một trong những đội có sự thay đổi lớn nhất ở vòng 9, leo từ thứ sáu lên thứ ba trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, họ chỉ được siêu máy tính trao cho 33.9% xác suất thắng, trong khi Chelsea được dự đoán thắng với 40.4%. Spurs đang có nhiều điểm sân khách hơn (13/17 điểm) và đây có thể là lý do tỷ lệ thắng trên sân nhà của họ không cao. Chelsea cũng rất mạnh khi xa nhà, thắng 4/7 trận sân khách gần nhất.

Liverpool vs Aston Villa (03:00 ngày Chủ Nhật 2-11): Trận đấu quan trọng tại Anfield, nơi HLV Slot đang chịu sức nóng. Cả hai đội đều có 15 điểm. Phong độ sa sút của Liverpool kể từ khi thắng 5 trận đầu mùa là đáng kinh ngạc, và họ có thể thua 5 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 1953. Aston Villa của Unai Emery được Opta trao 20.8% cơ hội chiến thắng, trong khi Liverpool được ủng hộ với 56.9% để trở lại.

Chủ Nhật, 02-11-2025

West Ham United vs Newcastle United (21:00): Nuno Espírito Santo được dự đoán sẽ tiếp tục chờ đợi chiến thắng đầu tiên tại London Stadium. Newcastle được trao 51.5% cơ hội giành chiến thắng. West Ham đang có khởi đầu tồi tệ nhất sau 9 trận Premier League (4 điểm) và đã để thủng lưới nhiều nhất giải đấu (20 bàn).

Manchester City vs AFC Bournemouth (23:30 ): Man City phải đối mặt với một thử thách khó khăn khi tiếp đón Bournemouth đang có phong độ cao. Bournemouth đang có chuỗi bất bại dài nhất Premier League (8 trận - thắng 5, hòa 3). Tuy nhiên, Man City thắng 61.5% các mô phỏng trước trận đấu, nhờ vào thành tích toàn thắng 8 trận sân nhà trước Bournemouth. Xác suất thắng của Bournemouth chỉ là 18.2%.

Thứ Hai, 03-11-2025

Sunderland vs Everton (03:00 ngày thứ Ba 4-11): Trận đấu kết thúc vòng 10 tại Stadium of Light. Sunderland đang ở vị trí thứ tư với 17 điểm sau 9 trận, thành tích tốt nhất của họ kể từ mùa 1999-00. Everton được dự đoán thắng với 42.4% so với 32.2% của Sunderland. Everton sẽ tìm cách tránh khỏi ba trận thua liên tiếp dưới thời David Moyes kể từ tháng 10 năm 2011.

HỒ VIỆT