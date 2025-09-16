Dự đoán các trận đấu lượt 1 Champions League (Ngày 16-9)

Cỗ siêu máy tính Opta sẽ một lần nữa đồng hành cùng chúng ta trong từng bước đi của Champions League 2025-26, khi mô hình này hoạt động để cung cấp những dự đoán dựa trên dữ liệu cho tất cả các trận đấu và kết quả mùa giải.

Vài nét tổng quan

Mùa giải trước, Paris Saint-Germain đã giành danh hiệu Champions League/Cúp C1 châu Âu đầu tiên khi đánh bại Inter với tỷ số 5-0 trong trận chung kết. Nhiều người sẽ kỳ vọng họ tiếp tục là mối đe dọa chính, mặc dù siêu máy tính Opta không xem họ là ứng viên số một.

Bộ đôi đến từ Premier League là Liverpool và Arsenal được đánh giá cao hơn, bất chấp việc cả hai đều bị PSG loại khỏi giải đấu vào mùa 2024-25. Họ là hai trong số sáu đội bóng Anh tranh tài tại Champions League mùa này, cùng với Manchester City, Chelsea, Newcastle United và nhà vô địch Europa League Tottenham Hotspur.

Real Madrid là đội giàu thành tích nhất với 15 chức vô địch Cúp C1/Champions League, trong đó có 9 lần kể từ kỷ nguyên Champions League bắt đầu vào năm 1992. Huấn luyện viên Xabi Alonso sẽ hướng đến việc bổ sung thêm danh hiệu trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Los Blancos.

Các đại gia châu Âu khác cũng nhắm đến việc tranh giành danh hiệu cao quý nhất bóng đá châu Âu, bao gồm Bayern Munich, Barcelona, Juventus, Inter, Atlético Madrid và Napoli.

Với các trận đấu diễn ra rải rác từ thứ Ba, thứ Tư đến thứ Năm tuần này, Vòng đấu 1 của giai đoạn bảng với 36 đội sẽ chính thức khởi tranh, hứa hẹn những cuộc chạm trán vô cùng hấp dẫn.

Dưới đây, Opta Analyst cung cấp các dự đoán chi tiết cho từng trận đấu ở Vòng 1, dựa trên hàng nghìn mô phỏng từ cỗ siêu máy tính Opta.

Dự đoán cơ hội vô địch

Giai đoạn bảng – Vòng đấu 1 (Thứ Ba, ngày 16 tháng 9)

Arsenal vs Athletic Bilbao

Arsenal sẽ làm khách tại Bilbao, nơi đối thủ Tottenham đã vô địch Europa League vào tháng 5. Các Pháo thủ hy vọng sẽ có một đêm thành công tại San Mamés khi đối đầu với Athletic Bilbao. Đây sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong một trận đấu chính thức, và siêu máy tính Opta dự đoán Arsenal sẽ khởi đầu chiến dịch với một chiến thắng trên sân khách (45,3%).

Athletic Bilbao đã thắng 6 trong 7 trận đấu châu Âu tại San Mamés kể từ khi Ernesto Valverde trở lại làm HLV vào năm 2022, nhưng họ đã thua 0-3 trên sân nhà trước Manchester United ở bán kết Europa League mùa trước. Họ thắng 28,2% mô phỏng trước trận, trong khi tỷ lệ hòa là 26,5%.

Union Saint-Gilloise vs PSV

Union Saint-Gilloise ra mắt tại Champions League trong trận đấu sớm khác vào thứ Ba khi làm khách tại PSV. Đội bóng Bỉ cuối cùng thắng trận ra mắt tại Cúp C1/Champions League là RWD Molenbeek vào năm 1975 (3-2 trước Viking), với 4 đội ra mắt gần nhất đều không làm được điều này (hòa 3, thua 1).

USG chỉ thắng 25,3% mô phỏng tại Eindhoven, trong khi nhà vô địch Eredivisie dẫn đầu với 51,1%. 23,6% còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Real Madrid vs Marseille

Real Madrid khởi đầu chiến dịch Champions League tại Santiago Bernabéu khi tiếp đón Marseille. Đây là lần thứ 27 Real Madrid mở màn Cúp C1/Champions League bằng một trận sân nhà; họ chỉ thua 1 trong 26 lần trước đó (thắng 23, hòa 2), đó là thất bại 3-2 trước Shakhtar Donetsk mùa 2020-21.

Real Madrid đã thắng cả 4 trận đối đầu với Marseille trong các giải đấu châu Âu. Một chiến thắng ở đây sẽ khiến Marseille trở thành đối thủ mà Real Madrid đánh bại nhiều nhất tại Cúp C1/Champions League với tỷ lệ thắng 100% (cũng 4/4 trước APOEL Nicosia và Zürich).

Đội bóng của Alonso giành 3 điểm trong 67,1% mô phỏng, với Marseille chỉ gây bất ngờ 15,4%. Một kết quả hòa sẽ là đáng khích lệ cho đội bóng của Roberto De Zerbi, và họ đạt được điều đó trong 17,4% mô phỏng.

Tottenham Hotspur vs Villarreal

Tottenham Hotspur trở lại Champions League dù chỉ xếp trên nhóm xuống hạng một bậc tại Premier League mùa trước. Thành công tại Europa League đã mang lại cho họ một suất tại đây, và họ sẽ tìm cách khởi đầu bằng chiến thắng trên sân nhà trước Villarreal.

Villarreal có thành tích không tốt trước các đội Anh. Họ đã chơi 14 trận trước các đội Premier League tại Champions League và vẫn chưa giành được chiến thắng nào (hòa 6, thua 8), thua cả 7 trận gần nhất. Thực tế, hơn một nửa số trận thua của họ tại giải đấu này là trước các đội Anh (8/14). Đội bóng La Liga chấm dứt chuỗi trận này với chiến thắng trong 25,3% mô phỏng trước trận, trong khi Spurs dẫn đầu với 50,0%, và tỷ lệ hòa là gần 1/4 (24,7%).

Juventus vs Borussia Dortmund

Sẽ có một trận tái hiện chung kết Champions League 1997 vào thứ Ba khi Juventus đối đầu Borussia Dortmund. Đội bóng Bundesliga đã giành chiến thắng khi đó, nhưng họ đã thua 5 trong 6 trận sân khách gần nhất trước các đội Italy tại giải đấu này (thắng 1).

Juventus chưa từng thua khi chơi trận mở màn Cúp C1/Champions League trên sân nhà, thắng 11 và hòa 3 trong 14 trận như vậy. Bianconeri giữ vững thành tích này trong hơn 70% mô phỏng, thắng 46,5% và hòa 25,4%. Dortmund giành chiến thắng sân khách quan trọng trong 28,1% còn lại.

Benfica vs Qarabag

Trận đấu cuối cùng vào thứ Ba sẽ là lần gặp gỡ đầu tiên giữa một đội bóng Bồ Đào Nha và Azerbaijan trong lịch sử Cúp C1/Champions League khi Benfica tiếp đón Qarabag. Qarabag không thắng trận nào trong 6 trận tại Champions League ở lần xuất hiện trước đó vào mùa 2017-18 (hòa 2, thua 4), chỉ ghi được 2 bàn. Họ thắng trận này trong 10,2% mô phỏng, nhưng siêu máy tính khá chắc chắn rằng Benfica sẽ giành 3 điểm (73,9%).

LONG KHANG