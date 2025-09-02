Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu quốc tế dịp FIFA days trong tháng 9

Các đội tuyển trên thế giới sẽ bước vào loạt trận đấu dịp FIFA days trong tháng 9. Ở khu vực Đông Nam Á có 5 đội tuyển đã chốt lịch thi đấu giao hữu, trong đó không có đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang tập trung song song đội U23 Việt Nam, nhưng đợt nãy 2 không thi đấu giao hữu quốc tế.
Cụ thể, Thái Lan sẽ gặp Fiji ngày 4-9, sau đó gặp Iraq hoặc Hong Kong (TQ) ngày 7-9. Indonesia gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 5-9 và Lebanone ngày 9-9. Malaysia gặp Singapore ngày 4-9 và Palestine ngày 7-9. Đội tuyển Singapore ngoài trận gặp Malaysia là cuộc so tài với Myanmar vào ngày 9-9.

Các đội Đông Nam Á không thi đấu giao hữu quốc tế dịp này là VIệt Nam, Philippines, Campuchia, Brunei, Lào và Timor Leste.

Lãnh đạo VFF đến thăm đội tuyển trong ngày đầu tập trung.

Việc đội tuyển Việt Nam không cáp trận đấu quốc tế nào vào tháng 9 do "bộ tham mưu" đội tuyển tập trung vào vòng loại U23 châu Á 2026. Đó cũng là 1 trong 3 giải đấu quan trọng trong năm 2025 của HLV Kim Sang-sik cùng U23 Việt Nam bên cạnh giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Mục tiêu của U23 Việt Nam là lần thứ 6 liên tiếp góp mặt ở VCK châu Á.

Đội tuyển Việt Nam cũng đang tập trung song song U23 Việt Nam, do trợ lý Đinh Hồng Vinh dẫn dắt. Nhưng lực lượng không phải là tốt nhất. Đội sẽ có 2 trận giao hữu với CLB Nam Định vào ngày 4-9 và CAHN ngày 7-9. Cũng là dịp để hai CLB trên kiểm tra lực lượng cho Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026.

CAO TƯỜNG

