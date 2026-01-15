Đội tuyển Việt Nam gặp lại Indonesia tại ASEAN Cup 2026

Theo nhận định, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia tại vòng bảng sẽ quyết định vị trí dẫn đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch

Chiều 15-1 tại thủ đô Jakarta (Indonesia), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026. Lá thăm may rủi đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu playoff giữa Timor Leste - Brunei.

So với bảng B quy tụ Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào, bảng A được đánh giá “dễ thở” hơn về mặt lực lượng. Dù bị xếp nhóm hạt giống số 3, nhưng Indonesia vẫn được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội tuyển Việt Nam cho ngôi đầu bảng A lẫn cúp vô địch.

Lần gần nhất hai đội chạm trán nhau là tại vòng bảng ASEAN Cup kỳ trước trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Khi đó, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng 1-0 với pha lập công duy nhất của Nguyễn Quang Hải. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Indonesia chủ yếu sử dụng đội hình U21, do giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days, trong khi Việt Nam sở hữu lực lượng ổn định và giàu kinh nghiệm hơn.

Kết quả bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026

Tuy nhiên, lịch thi đấu ASEAN Cup 2026

diễn ra từ ngày 24-7 đến 2-8, quãng nghỉ giữa các Giải VĐQG châu Âu và châu Á, sẽ mở ra cơ hội cho Indonesia triệu tập những cầu thủ tốt nhất, đặc biệt là nhóm trụ cột đang thi đấu tại châu Âu. Nếu có thể triệu tập đầy đủ lực lượng mạnh nhất, Indonesia đủ khả năng tạo ra thách thức lớn với bất kỳ đối thủ nào trong khu vực.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Mỗi đội thi đấu hai trận sân nhà và hai trận sân khách trong giai đoạn từ 24-7 đến 8-8. Vòng bán kết và chung kết đều diễn ra theo thể thức lượt đi, lượt về, từ ngày 15 đến 26-8.

Trong 15 kỳ ASEAN Cup (trước đó là Tiger Cup và AFF Cup) đã được tổ chức, Thái Lan là đội giàu thành tích nhất với bảy lần vô địch, tiếp theo là Singapore (bốn lần), Việt Nam (ba lần) và Malaysia (một lần). Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik bước vào giải đấu năm nay với tư cách đương kim vô địch, thành thử nhận kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công danh hiệu.

HỮU THÀNH