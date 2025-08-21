Đội tuyển Việt Nam dự kiến thi đấu 2 trận ở đợt hội quân vào tháng 9

Ở đợt tập trung vào tháng 9, đội tuyển Việt Nam không có kế hoạch thi đấu giao hữu quốc tế. Chủ yếu để các tuyển thủ hít thở trở lại không khí ở đội tuyển cũng như Ban huấn luyện rà soát phong độ của họ. Việc đội tuyển Việt Nam không thi đấu quốc tế, có tính điểm trên BXH FIFA, cũng nhằm giúp ông Kim dành nhiều thời gian để chăm lo cho U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2026.
Không thi đấu quốc tế, nhưng nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu không kém phần chất lượng khi gặp các CLB Nam Định và CAHN và các ngày 4 và 7-9. Thời điểm này Nam Định và CAHN đang tham dự đấu trường Đông Nam Á nên lực lượng và phong độ của họ rất tốt, hy vọng sẽ là “quân xanh” chất lượng cho đội tuyển Việt Nam.
Liên quan đến vòng loại U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đi vào tập trung từ cuối tháng 8 và có thuận lợi khi là đội chủ nhà của bảng C, diễn ra trên sân Việt Trì. Bảng đấu này ngoài đội U23 Việt Nam còn có các đội Yemen, Bangladesh và Singapore.
Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ Bangladesh (3-9), Singapore (6-9) và Yemen (9-9). Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành ngôi nhất bảng để đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2026.