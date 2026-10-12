Đội tuyển U19 Việt Nam sắp gặp U19 Hàn Quốc, Trung Quốc

Các cầu thủ U19 Việt Nam vừa nhận tin vui khi sẽ tham dự giải bóng đá giao hữu U19 quốc tế Panda Cup 2026 do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức.

U19 Việt sắp hội quân để tham dự Panda Cup 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: VFF

Theo Aseanfootbal, giải giao hữu quốc tế này dự kiến diễn ra trong tháng 11 tại Thành Đô, Trung Quốc. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm khi phải đối đầu ba đối thủ mạnh gồm U19 Trung Quốc, U19 Hàn Quốc và U19 UAE. Đó đều là những đội chất lượng, là cơ hội tuyệt vời cho U19 Việt Nam cọ xát quốc tế.

Những năm qua, các các giải giao hữu quốc tế dành cho lứa cầu thủ trẻ tại Trung Quốc thường là cơ hội cho các đội trẻ Việt Nam, nhất là lứa U22 cọ xát, nâng cao trình độ và bản lĩnh trước những giải đấu quan trọng như SEA Games hay vòng loại U23 châu Á.

Ảnh: Aseanfootball

Với U19 Việt Nam, giải đấu được kỳ vọng giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng, phát hiện nhân tố tiềm năng và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn ở cấp độ U20. Sau Vòng chung kết U19 châu Á 2026 mới đây mà đội không thành công với mục tiêu vào tứ kết, kế hoạch tập trung vào cuối năm cũng như thành phần ban huấn luyện vẫn chưa được VFF công bố chính thức.

Bởi sau giải này, chiến lược gia người Nhật Bản HLV Yutaka Ikeuchi thôi dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam và chuyển sang phụ trách công tác đào tạo trẻ của VFF. Ghế HLV trưởng đội U19 Việt Nam sẽ sớm được công bố.

KHÁNH VÂN