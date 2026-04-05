Đội tuyển U17 nữ Việt Nam sang Nhật Bản rèn binh chuẩn bị cho giải châu Á 2026

Ngày 5-4, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn tại Nayoga, nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) U17 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-5 tại Trung Quốc.

Việc tăng cường các chuyến tập huấn và tìm đối tượng thi đấu giao hữu cũng nhằm giúp các cầu thủ trẻ nữ Việt Nam nâng cao kinh nghiệm trận mạc khi số lượng trận đấu hàng năm ở trong nước là không nhiều.

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ có hơn một tuần tập huấn tại Nhật Bản. Trong thời gian này, Ban huấn luyện sẽ tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện chuyên môn và lối chơi thông qua các buổi tập chất lượng, đồng thời có 3 trận đấu giao hữu với các đội bóng địa phương để rà soát lực lượng và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tại VCK U17 nữ châu Á 2026, đội tuyển U17 nữ Việt Nam ở bảng A cùng các đối thủ Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi toàn đội phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt tại sân chơi châu lục.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Nhật Bản, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để tiếp tục tập luyện, hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự VCK U17 nữ châu Á 2026.

LÊ ANH