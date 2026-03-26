Đội tuyển nữ Việt Nam tụt hạng trên BXH FIFA

Thi đấu không đạt yêu cầu tại VCK Asian Cup nữ 2026 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị trừ điểm và tụt 1 bậc trên BXH FIFA vừa được cập nhật ngày 26-3. Các cô gái Việt Nam tụt xuống vị trí 37 thế giới, nhưng vẫn giữ vị trí số 1 Đông Nam Á.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung bị trừ 27 điểm từ thành tích không tốt ở Asian Cup 2026 mới đây, ở giải đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam dù thắng Ấn Độ ở trận ra quân nhưng sau đó đã để thua Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản. Số điểm hiện có của các cô gái Việt Nam là 1594 điểm.

Vẫn giữ ngôi số 1 Đông Nam Á, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đang bị Philippines thu hẹp điểm số. Đội bóng này đã tăng 2 bậc, lên hạng 39 thế giới với 1.566 điểm (+38), khoảng cách rất gần với ngôi số 1 trong khu vực mà đội tuyển Việt Nam đang nắm giữ.

Đứng thứ 3 Đông Nam Á là Thái Lan, đội bóng này tăng 1 bậc lên hạng 52 thế giới với 1.477 điểm, trong khi Myanmar giữ nguyên vị trí 54 với 1.470 điểm. Malaysia cũng bị tụt hạng, khi rơi xuống vị trí 92 với 1.218 điểm, giảm 1 bậc.

Trong khi đó Nhật Bản vẫn là đội hàng đầu châu Á sau khi vô địch Asian Cup 2027, họ đứng hạng 5 thế giới, số 1 châu Á. Theo sau Nhật Bản trong top 3 châu Á là CHDCND Triều Tiên và Australia. Top đầu của thế giới không đổi, lần lượt trong top 3 là Tây Ban Nha, Mỹ và Đức.

LÊ ANH