Đội tuyển nữ Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Nhật Bản

Ngay sau khi đặt chân đến Nagoya (Nhật Bản) vào sáng 21-11, vào buổi chiều cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam đã ra sân tập luyện buổi đầu tiên trong chương trình tập huấn 10 ngày tại đây.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung trên sân tập chiều 21-11.
Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Nagoya vào sáng 21-11 và hoàn tất thủ tục nhập cảnh, toàn đội được Ban tổ chức địa phương đón tiếp chu đáo và hỗ trợ di chuyển ra xe buýt. Sau quãng đường khoảng 2 tiếng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có mặt tại khách sạn đóng quân. Các cầu thủ nhanh chóng ổn định nơi ở, ăn uống và nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng sau hành trình dài.

Đến buổi chiều cùng ngày, đội tuyển đã bước vào buổi tập đầu tiên trên sân tập tại thành phố Hamamatsu. Buổi tập chủ yếu gồm các bài vận động nhẹ, chạy bền, thả lỏng và làm quen với thời tiết địa phương, trong đó nhiệt độ ngoài trời ở mức khoảng 14°C – khá lạnh so với điều kiện tại Việt Nam, đòi hỏi các cầu thủ phải có thời gian thích ứng.

Chuyến tập huấn này, đội tuyển nữ Việt Nam thiếu sự phục vụ của hậu vệ Chương Thị Kiều và tiền vệ Nguyễn Thị Vạn trong đợt tập huấn này do cả hai đang trong quá trình điều trị chấn thương, không kịp hồi phục để góp mặt cùng đội.

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu lần thứ 5 liên tiếp giành Huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games.

Theo kế hoạch, đội sẽ thi đấu 3 trận giao hữu trong thời gian tập huấn tại Nhật Bản, lần lượt vào các ngày 24-11, 26-11 và 28-11, gặp các đội nữ của các trường Đại học Aichi Toho, Shizouka Sangyo và CLB Shizouka SSU Bonita. Đây sẽ là những bài kiểm tra quan trọng giúp ban huấn luyện đánh giá phong độ, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện chuyên môn trước khi hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương Vàng tại SEA Games.

Cũng cần nhắc lại, đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang giữ kỷ lục 4 lần liên tiếp giành Huy chương vàng SEA Games. Môn bóng đá nữ đã có 13 lần được tổ chức tại các kỳ SEA Games, Việt Nam 8 lần giành Huy chương vàng, 5 lần còn lại thuộc về Thái Lan.

CAO TƯỜNG

