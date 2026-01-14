Đội tuyển nữ Việt Nam hào hứng trong buổi tập đầu năm mới

Ngày 14-1, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức hội quân để chuẩn bị cho Vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026. Vào buổi chiều cùng ngày, toàn đội đã tiến hành buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Thanh Nhã cùng các đồng đội trên sân tập ngày 14-1

Các cầu thủ đã ra sân tập luyện với tinh thần hào hứng, không khí toàn đội tích cực và tập trung cao độ. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội trong hơn 3 tuần trước khi lên đường sang Trung Quốc tập huấn.

Trong thời gian tập huấn trong nước, đội dự kiến có hai trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Uzbekistan, diễn ra tại Hà Nội vào các ngày 26 và 29-1. Đầu tháng 2, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sang Trung Quốc tập huấn nhằm nâng cao thể lực và hoàn thiện lối chơi, trước khi trở về nước nghỉ Tết Nguyên đán trong thời gian ngắn và tiếp tục hội quân.

HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết quyết định trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam sau thời gian nghỉ ngơi, khi sức khỏe đã được hồi phục và bản thân vẫn còn nhiều khát vọng cống hiến cùng tập thể đội tuyển. Nhà cầm quân kỳ cựu nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt đợt tập trung lần này là nâng cao thể lực, duy trì lối chơi áp sát, kiểm soát bóng ngắn phù hợp với thể trạng cầu thủ Việt Nam, đồng thời cải thiện hiệu quả dứt điểm.

Về lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam triệu tập 28 cầu thủ, trong đó có 23 cầu thủ từng tham dự SEA Games 33 và bổ sung thêm các gương mặt trẻ. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Dương Thị Vân sau thời gian điều trị chấn thương, trong khi đó hậu vệ kỳ cựu Chương Thị Kiều vẫn chưa thể trở lại.

CAO TƯỜNG