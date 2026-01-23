Đội tuyển nữ Việt Nam dự tiệc mừng do Đại sứ quán Australia tổ chức trước thềm VCK châu Á 2026

Đại diện Đại sứ quán Australia cùng lãnh đạo VFF, HLV Mai Đức Chung và thủ quân Huỳnh Như tại buổi tiệc.

Tham dự buổi lễ có bà Renée Deschamps – Đại biện lâm thời Australia tại Việt Nam; bà Nguyễn Phương Hòa – Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam cùng các cầu thủ, ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Renée Deschamps chúc mừng Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền tham dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thể thao như một cầu nối gắn kết con người và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Australia và Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung và thủ quân Huỳnh Như thay mặt tập thể đội tuyển nữ Việt Nam nhận quà tặng từ Đại sứ quán Australia.

Thay mặt LĐBĐ Việt Nam, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Australia đã dành cho đội tuyển nữ Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và đầy thiện chí trước thềm Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026. Ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, trong những dấu mốc quan trọng của bóng đá nữ Việt Nam, từ lần đầu tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 cho đến hành trình hướng tới Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, động viên và đồng hành quý báu từ Chính phủ và Đại sứ quán Australia. Đây là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và khát vọng để toàn đội tiếp tục vươn lên trên đấu trường châu lục.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức nâng ly chúc mừng giữa đại diện đội tuyển và các vị khách mời, thể hiện sự sẵn sàng của Đội tuyển nữ Việt Nam trước khi bước vào một trong những giải đấu quan trọng nhất của bóng đá nữ châu Á. Không khí buổi tiệc thêm phần sôi động với các hoạt động giao lưu, đố vui xoay quanh văn hóa, con người Australia – Việt Nam và Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026.

Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 do Australia đăng cai sẽ quy tụ 12 đội tuyển quốc gia nữ xuất sắc nhất châu lục, thi đấu tại các thành phố Perth, Gold Coast và Sydney, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ và thể thao nữ trong khu vực.

ĐOÀN NHẬT