Đội tuyển nữ Việt Nam chưa xác định được đối thủ ở bán kết

Chiến thắng của Australia trước Myanmar tại lượt trận thứ hai bảng B khiến cuộc đua giành 2 tấm vé vào vòng bán kết Giải nữ Đông Nam Á 2025 trở nên khó lường.

Các nữ tuyển thủ Australia (áo đen) đã có chiến thắng đầu tiên tại Giải nữ Đông Nam Á 2025

Chiều 10-8, lượt trận thứ hai bảng B diễn ra trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Sau chiến thắng gây sốc 2-1 trước Australia ở ngày ra quân, Myanmar bước vào trận gặp Timor Leste với tâm thế tự tin.

Dù áp đảo từ đầu, đội bóng này phải chờ đến phút 44 mới mở tỷ số. Từ quả tạt bên cánh trái của Thaw Thaw San, tiền đạo Win Theingi Tun băng vào đánh đầu hiểm, giúp Myanmar dẫn 1-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về Myanmar. Phút 55, Win Theingi Tun nhân đôi cách biệt với pha cứa lòng đẹp mắt. Chỉ 7 phút sau, đội trưởng của Myanmar tự mình kiếm được quả phạt đền và dễ dàng hoàn tất cú hat-trick từ chấm 11m. Thắng 3-0, Myanmar có 6 điểm tuyệt đối nhưng chưa chắc giành vé vào bán kết.

Myanmar gây ấn tượng khi toàn thắng cả hai trận

Trong khi đó, Philippines bất ngờ nhận thất bại trước Australia, qua đó tự đưa mình vào thế khó. Bàn thắng duy nhất của Jancevski ở cuối hiệp 1 đã giúp Australia giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Ba điểm này giúp đội bóng xứ chuột túi có hy vọng vào bán kết sau thất bại trước Myanmar ở lượt đầu.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, Philippines buộc phải giành chiến thắng trước đội bóng đã đi tiếp là Myanmar, nhưng số phận của họ sẽ phụ thuộc vào kết quả trận còn lại khi Australia chạm trán Timor Leste.

Khả năng hoàn toàn có thể xảy ra là 3 đội đầu bảng khi đó đều giành được 6 điểm và thắng lẫn nhau. Tiêu chí đối đầu sẽ được xét cụ thể ở trận đấu giữa các đội bóng này với nhau để xác định 2 tấm vé đi tiếp.

Đồng nghĩa, đội tuyển nữ Việt Nam phải chờ bảng B kết thúc mới xác định được hai đội của bảng đấu này giành vé vào vòng bán kết. Còn tại bảng A, Việt Nam và Thái Lan đã sớm đi tiếp và cuộc đối đầu giữa hai đội vào ngày 12-8 tới mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.

HỮU THÀNH