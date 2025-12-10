Đội tuyển nữ Thái Lan và Indonesia vào bán kết

Vòng loại bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 33 kết thúc vào tối 10-12, xác định hai đại diện của bảng này vào bán kết là đội chủ nhà Thái Lan và Indonesia.

Đội chủ nhà Thái Lan quá mạnh ở bảng A.

Ở trận cuối của bảng A, Thái Lan chỉ cần 1 tỷ số hòa hoặc thua nhẹ nhàng cũng đảm bảo ngôi đầu bảng. Trong khi Singapore buộc phải thắng thì mới hy vọng giành vị trí nhì bảng với Indonesia, đội đã bất ngờ thắng Singapore 3-1 trước đó.

Dù có một số điều chỉnh ở đội hình xuất phát, nhưng Thái Lan vẫn quá mạnh so với Singapore. Phút thứ 9, Thái Lan có bàn mở tỷ số 1-0 từ pha đánh đầu của Kanyanat Chetthabut. Tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt, Thái Lan có tiếp bàn nhân đôi cách biệt vào phút 16. Kanyanat Chetthabut thực hiện cú đánh đầu đưa bóng vào trong để Waenngoen kết thúc cận thành ghi bàn cho đội chủ nhà.

Thái Lan vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Ảnh: FAM

Dẫn tỷ số cách biệt và thế trận an toàn, Thái Lan chủ động giảm tốc độ, chủ yếu kiểm soát bóng ở giữa sân nhằm bảo toàn chiến thắng và lực lượng cho vòng bán kết. Dù vậy, Singapore vẫn không thể tiếp cận sâu vào vòng 16m50 đội chủ nhà để tìm cơ hội ghi bàn.

Kết thúc vòng loại, Thái Lan dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng với hiệu số 10/0. Đứng nhì bảng là Indonesia với 3 điểm, theo chân Thái Lan vào bán kết. Cuối bảng là Singapore không có điểm nào.

CAO TƯỜNG