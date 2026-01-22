Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lên kế hoạch sang tập huấn tại Nhật Bản

Trong kế hoạch chuẩn bị cho giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã đi vào tập luyện tại TPHCM và sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản để “làm nóng” trước khi vào giải.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: NGUYỄN KHANH

Đến nay, các nhà đương kim vô địch futsal nữ Đông Nam Á cũng như SEA Games đã có 1 tuần tập luyện tại TPHCM. HLV Nguyễn Đình Hoàng nhận xét: “Sau một tuần tập luyện, BHL đánh giá tích cực các cầu thủ cũ khi thể hiện tinh thần thi đấu tốt. BHL rất hài lòng về khả năng bắt nhịp trong quá trình tập luyện. Với các cầu thủ mới bổ sung, các em có kỹ năng tốt, hòa nhập lối chơi chung của đội nhanh.

Về kỹ năng đặc thù, BHL sẽ cần cải thiện lên hơn nữa trong quá trình chuẩn bị. BHL tin tưởng vào khả năng và kỹ năng của cầu thủ mới. Đây là những bổ sung cần thiết, chất lượng để có nhiều phương án và giải pháp tại giải”.

Để chuẩn bị cho giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có 1 tháng để chuẩn bị, theo HLV Nguyễn Đình Hoàng thì ông lên chi tiết chương trình tập luyện cho từng tuần lễ. “Chúng tôi lên kế hoạch chi tiết từng tuần 1. Mục tiêu thứ nhất là giúp VĐV cũ có thay đổi tích cực hơn về lối chơi, cách thức tiếp cận trận đấu. Thứ hai, BHL có kế hoạch để VĐV có đủ thời gian hòa nhập chung với toàn đội.

Ở tuần thứ ba, đội sẽ có 2 trận giao hữu với các đội bóng trong nước để đánh giá sự hòa nhập, thay đổi trong lối chơi. Sau đó đội có kế hoạch tập huấn ở Nhật Bản. Mục tiêu của chuyến đi sang Nhật Bản là đánh giá cách vận hành lối chơi toàn đội và lựa chọn 1 đội hình tốt nhất”, ông Nguyễn Đình Hoàng chia sẻ.

Theo kết quả chia bảng, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vào bảng đấu được đánh giá gay cấn gồm Australia, Myanmar và Philippines. Đối thủ đáng ngại nhất chính là Australia mà trong lịch sử hai đội chưa gặp nhau lần nào, hai đội còn lại luôn tiềm ẩn những khó khăn.

Các cô gái Việt Nam đang giữ vị trí số 1 Đông Nam Á sau thành công với ngôi vô địch Đông Nam Á năm 2024, và sau đó là tấm Huy chương Vàng SEA Games 33. Thế nên, đội sẽ là đích ngắm để các đối thủ hướng đến nhằm cạnh tranh ngôi vô địch lần này.

LÊ ANH