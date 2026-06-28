Đội tuyển Áo giật lại vé từ tay Iran sau trận hòa Algeria 3-3 kịch tính

Đội tuyển Algeria và Áo đã cống hiến một trận hòa 3-3 đầy ngoạn mục tại Kansas City vào thứ Bảy, kết quả đảm bảo cả 2 đội đều giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026 và cũng loại đội tuyển Iran một cách đầy cay đắng.

HLV Ralf Rangnick và tuyển Áo may mắn giật lại tấm vé tưởng chừng rơi vào tay Iran.

Cả 2 đội đều chủ trương chơi thận trọng, biết rằng một điểm là đủ để họ cùng đi tiếp, nhưng giai đoạn kết thúc mỗi hiệp lại đầy kịch tính. Tiền đạo kỳ cựu Marko Arnautovic bất ngờ đưa đội bóng châu Âu vươn lên dẫn trước ở phút 28 tại sân vận động Arrowhead, ở nỗ lực dứt điểm đúng hướng duy nhất của họ trong hiệp 1. Nhưng Rafik Belghali đã gỡ hòa cho Algeria ngay trước giờ nghỉ giải lao, và nỗ lực thứ 2 thành bàn này cũng nhờ có một chút may mắn.

Bước vào hiệp 2, phút 55, Marcel Sabitzer đã giúp tuyển Áo tái lập thế dẫn trước với một cú sút tuyệt vời, nhưng chỉ 5 phút sau, đại diện châu Phi lại gỡ hòa nhờ cựu ngôi sao của Man.City, Riyad Mahrez. Cả 2 đội dường như đã hài lòng với một trận hòa có lợi cho cả 2 bên trong những phút cuối cùng, nhưng vẫn còn thời gian cho những pha bóng nghẹt thở. Mahrez ghi bàn thắng thứ 2 của cá nhân ở phút 90+3 nhưng sau đó, trong những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 6, cầu thủ vừa vào sân thay người Sasa Kalajdzic đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 3-3, và tạo nên những cảnh ăn mừng cuồng nhiệt từ đội tuyển Áo.

Diễn biến kịch tính ở những phút cuối cùng này cũng đã khiến Iran - đội tuyển châu Á có 3 điểm ở bảng G và trong suốt gần 2 giờ đã nuôi hy vọng sẽ đi tiếp với tư cách là đội xếp thứ 3 cuối cùng có thành tích tốt nhất - cay đắng bị loại khỏi World Cup.

Kết quả này đồng nghĩa với việc cả 2 đội đều kết thúc bảng J với 4 điểm, xếp sau đội tuyển Argentina của Lionel Messi với 9 điểm. Tuyển Áo lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1982, trong khi Algeria đã lặp lại thành tích của họ tại World Cup 2014 ở Brazil. Tiếp theo, Algeria với tư cách đội thứ 3 của thành tích tốt nhất sẽ gặp Thụy Sĩ. Trong khi Áo, đội xếp thứ 2 bảng, sẽ đối đầu với nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha.

LINH SƠN