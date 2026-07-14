Đội nữ TPHCM I sớm vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2026

Loạt trận của vòng 6 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra vào ngày 14-7, cả hai đại diện của TPHCM đều giành được 1 điểm. Trong đó trận hòa của TPHCM II là đáng khen khi thực hiện được trên sân Hà Nam.

Đội nữ TPHCM II (áo đỏ) bất phân thắng bại cùng Phong Phú Hà Nam ngay trên sân khách.

Thành công nhất phải nói đến Than KSVN qua trận thắng cách biệt trên sân Hà Đông trước Hà Nội II. Điều quan trọng với đội khách không chỉ là giành 3 điểm mà chiến thắng đầu tiên kể từ đầu giải hy vọng sẽ giúp họ lên tinh thần cho chặng đường phía trước.

Chuỗi trận chưa thành công ở giai đoạn lượt đi đã khiến Than KSVN đầy quyết tâm trong chuyến làm khách trên sân của Hà Nội II. Đội bóng vùng mỏ nỗ lực chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên và sớm có được điều mình cần. Phút thứ 5, Hồ Thị Thanh Thảo có bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho Than KSVN.

Tiếp đà hưng phấn, Than KSVN tiếp tục dâng cao đội hình và dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, Hà Nội II chơi tỉnh táo và chắc chắn hơn sau bàn thua. Than KSVN không tìm được đường vào khung thành đối phương thêm một lần nào nữa trong 45 phút đầu tiên. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế mong manh cho Than KSVN.

Than KSVN có trận thắng quan trọng trước Hà Nội II

Sang hiệp 2, Than KSVN chơi hiệu quả hơn khi Như Quỳnh nhân đôi cách biệt ở phút 48. Sau đó, cũng chính cô lập công để nâng tỷ số lên 3-0. Cách biệt này là đủ để Than KSVN giành chiến thắng tuyệt đối trên sân Hà Đông.

Trong khi đó, đội TPHCM II đã gây bất ngờ trong chuyến làm khách trên sân Hà Nam qua bàn thắng mở tỷ số trận đấu của Thục Nghi. Pha lập công đến ngay ở phút thứ 6. Đến phút 27, các cô gái chủ nhà kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 do công của Tạ Thị Thủy.

Diễn biến của hiệp hai gay cấn hơn qua lối chơi tấn công cởi mở của đôi bên. Đội khách một lần nữa vươn lên dẫn trước sau pha lập công của Ngọc Duyên. Mãi đến phút 83, bàn gỡ muộn màng của Đào Thị Ngân chỉ có thể giúp Phong Phú Hà Nam giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Ở trận đấu muộn nhất lượt 6, Thái Nguyên T&T giành 1 điểm trước đội đầu bảng TPHCM I. Dù có bàn mở tỷ số ở phút 64 do công của Ngọc Ánh từ cú sút trong vòng 16m50. Tuy nhiên, đội bóng xứ chè không giữ được thành quả và để Quỳnh Anh ấn định tỷ số hòa 1-1 ở phút 88 sau pha dứt điểm đẹp mắt ở cự ly gần 20m.

Với kết quả trên, đoàn quân của HLV Kim Chi sớm vô địch lượt đi trước lượt trận cuối khi đạt 13 điểm, hơn đội theo sau là Hà Nội I cũng như hơn trong đối đầu.

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