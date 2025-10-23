Đội lân sư rồng Việt Nam giành 2 HCV tại giải vô địch châu Á 2025

Các VĐV đội tuyển lân sư rồng Việt Nam đã giành 2 ngôi vô địch tại giải vô địch châu Á 2025 vừa khép lại ở Indonesia.

Đội lân sư rồng Việt Nam giành thành tích cao tại giải châu Á 2025. Ảnh: BTC

Giải đấu đã khép lại các nội dung tranh tài được tổ chức ở Indonesia. Đội lân sư rồng Việt Nam giành được 2 HCV và 1 HCB. Các tấm HCV có được ở nội dung lân mai hoa thung và lân tốc độ. Trong nội dung sư tử tốc độ, chúng ta giành HCB.

Giải vô địch châu Á năm nay là lần thứ 7 được tổ chức. Giải đã thu hút hơn 300 VĐV tới từ các đội Malaysia, Singapore, Macau (Trung Quốc), Hongkong (Trung Quốc), Philippines, Việt Nam và chủ nhà Indonesia.

Hiện tại, Liên đoàn lân sư rồng Việt Nam thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo huấn luyện và thi đấu giải chuyên môn quốc gia để phát triển môn này. Liên đoàn lân sư rồng Việt Nam đã ra đời từ năm 2023 và nhiệm kỳ lần thứ nhất (2023-2028) đã bầu ban chấp hành cùng các chức danh lãnh đạo để phát triển phong trào, chuyên môn lân sư rồng trong cả nước.

Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam đã ban hành Điều lệ khung Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TPHCM, trong đó môn lân sư rồng nằm trong chương trình chính thức. Năm 2022, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX đã tổ chức môn lân sư rồng với 7 nội dung gồm múa rồng, lân địa bửu, nhảy bục, leo cột cá nhân, leo cột đồng đội, mai hoa thung nam nữ và mai hoa thung nam. Khi đó, Đại hội ghi nhận 14 đội đăng ký thi đấu môn lân sư rồng.

MINH CHIẾN