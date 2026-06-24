Đội hình Mexico ủng hộ thủ thành Ochoa có màn ra mắt lịch sử

Ochoa, 40 tuổi, được triệu tập vào đội tuyển Mexico tham dự World Cup lần thứ 6, sánh ngang với những huyền thoại như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, không giống như Messi và Ronaldo, Ochoa vẫn chưa từng ra sân tại giải đấu này, anh chỉ đóng vai trò dự bị cho thủ môn Raúl "Tala" Rangel của Chivas. “Rõ ràng, điều đó sẽ thật phi thường. Một điều thực sự tuyệt vời dành cho 'Memo'. Đối với tôi, anh ấy là một huyền thoại của đội tuyển quốc gia Mexico”, tiền vệ cánh Alexis Vega nói trước trận đấu. Tôi nghĩ anh ấy là một cầu thủ luôn sẵn sàng thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Cuối cùng, HLV sẽ đưa ra quyết định. Tôi nghĩ 26 người chúng tôi ở đây đều sẵn sàng nếu có cơ hội”.

Ochoa đã làm nên lịch sử mùa hè này khi được triệu tập vào đội tuyển Mexico tham dự World Cup lần thứ 6. Nếu ra sân thi đấu với CH Séc, đó sẽ là lần thứ 4 anh được ra sân ở giải đấu lớn này. Trong 2 trận thắng gần đây của Mexico trước Hàn Quốc và Nam Phi, giúp họ chắc chắn giành vé vào vòng loại trực tiếp, Rangel, 26 tuổi, đã bắt chính.

“Cho dù đó là Memo hay bất cứ ai ra sân, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy đến”, tiền vệ Roberto Alvarado nói. “Chúng tôi rất vui nếu thấy Memo bắt chính. Rõ ràng, chúng tôi biết Tala đang làm mọi việc theo cách tốt nhất có thể. Và nếu Ochoa được bắt chính, tôi nghĩ Tala cũng sẽ tốt. Không khí trong đội rất tuyệt. Đây là một tập thể tuyệt vời”.

Tiền vệ tấn công Orbelín Pineda cũng đồng ý về khả năng Ochoa được bắt chính: “Thành thật mà nói, chúng tôi sẽ rất tự hào. Cá nhân tôi đã biết Memo khá lâu rồi, và anh ấy là một người tuyệt vời, một cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi biết khả năng lãnh đạo mà anh ấy thể hiện trong và ngoài sân cỏ, và tôi nghĩ cả 26 người chúng tôi đều sẵn sàng và sẽ cố gắng hết sức. Và nếu Memo có cơ hội, chúng tôi biết anh ấy sẽ làm tốt”.

Mặc dù đã chắc suất vào vòng loại trực tiếp, các cầu thủ Mexico cũng lưu ý rằng họ không muốn xem nhẹ trận đấu vòng bảng tại sân vận động lịch sử Estadio Azteca. “Chúng tôi chưa đạt được gì cả”, Pineda nói. “Bạn có thể cảm nhận được khát khao mạnh mẽ muốn cống hiến hết mình cho đất nước, cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời khác vào ngày mai. Tập trung vào từng trận đấu một”.

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