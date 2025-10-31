Đội chủ nhà Hà Tĩnh giành tấm vé chung kết cuối cùng tại giải hạng A toàn quốc 2025

Cầu thủ Hà Tĩnh đã thi đấu với nỗ lực cao nhất để giành chiến thắng tại bán kết, qua đó góp mặt trận chung kết giải hạng A toàn quốc 2025.

Đội nam Hà Tĩnh lọt vào trận chung kết sau khi thắng VLXD Bình Dương ở cuộc so tài bán kết nghẹt thở. Ảnh: VFV

Trận bán kết cuối cùng của giải đấu diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh giữa đội chủ nhà và đối thủ VLXD Bình Dương chỉ khép lại vào tối khuya ngày 31-10. Đúng với tính chất trận cầu quyết định để tìm cơ hội vào chung kết, cầu thủ Hà Tĩnh và VLXD Bình Dương đã chơi đầy quyết tâm và không khoan nhượng.

Ngay trong sự khởi đầu, HLV Võ Thành Tâm (VLXD Bình Dương) đưa Từ Thanh Thuận ra sân đội hình chính ở ván thứ nhất. Dẫu vậy, đội bóng đã phải thay đổi nhân sự, rút đối chuyền này ra sân để có sự bổ sung khác nhằm cho hàng chắn Hà Tĩnh không thể bắt bài. Không có Từ Thanh Thuận, đội hình của VLXD Bình Dương vẫn có Dương Văn Tiên, Trần Đình Quý chơi với nỗ lực cao nhất.

Trong khi đó, chủ nhà Hà Tĩnh trông chờ vào khả năng phát động tấn công của chuyền 2 Minh Chiến. Cầu thủ này đã chơi với phong độ cao tại bán kết, đưa ra các tình huống phối hợp quyết định để bóng vào tầm thuận lợi giúp Đinh Văn Phương, Trần Đức Hạnh và Assanaphan đập tấn công ghi điểm chính xác. Trước sự cổ vũ của các khán giả ngồi kín nhà thi đấu, cầu thủ Hà Tĩnh giành chiến thắng 3-1 (25/20, 23/25, 25/18, 25/23) khi thắng thuyết phục VLXD Bình Dương tại nhiều pha rượt đuổi nghẹt thở.

Chiến thắng giúp thầy trò HLV Trần Đăng Thành giành suất cuối cùng vào trận chung kết nội dung nam. Họ sẽ gặp đội TPHCM tại trận tranh ngôi vô địch đồng thời là suất thăng hạng giải vô địch quốc gia 2026. Theo đánh giá của giới chuyên môn, 2 đội Hà Tĩnh và TPHCM có cơ hội ngang nhau để giành ngôi vô địch giải hạng A toàn quốc 2025.

MINH CHIẾN