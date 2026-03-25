Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gặp mặt động viên HLV, VĐV thể thao Việt Nam

Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do Phó trưởng ban Vũ Thanh Mai làm trưởng đoàn đã thăm, động viên, chúc mừng các HLV, VĐV thể thao Việt Nam tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã động viên các HLV, VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ảnh: CỤC TDTTVN

Chương trình đã diễn ra ngày 25-3. Trong chuyến làm việc, đoàn cán bộ đã tới gặp mặt, động viên các thành viên đội tuyển cử tạ, cầu mây, điền kinh đang tập huấn tại Trung tâm.

Phó trưởng ban Vũ Thanh Mai đã động viên các HLV, VĐV nỗ lực tập luyện để giành được các thành tích cao cho thể thao nước nhà. Trong đó, các VĐV trẻ là những tài năng tương lai cần được phát triển chuyên môn tốt để là con người kế cận. Phó trưởng ban Vũ Thanh Mai cũng tin tưởng mỗi VĐV là những thanh niên tiêu biểu, phải tiên phong trong sáng tạo, nỗ lực tập luyện và thi đấu với tinh thần thắng không kiêu, bại không nản. Từng thành viên đội tuyển thể thao quốc gia luôn nỗ lực vươn lên, không bằng lòng với những gì đã đạt được, phải luôn có khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới ở tầm châu lục và thế giới.

Trên sân điền kinh của Trung tâm, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương rất trân trọng những nỗ lực tập luyện, thi đấu của HLV, VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam để giành được nhiều thành tích. Tuy nhiên, các tuyển thủ vẫn được kỳ vọng sẽ giành thêm những kết quả tốt hơn trong các giai đoạn tiếp theo.

Cùng ngày tại Hà Nội, Phó trưởng ban Vũ Thanh Mai và đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã gặp mặt lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam chúc mừng các cán bộ, tập thể ngành thể thao nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành TDTT Việt Nam (27-3-1946 / 27-3-2026).

Thay mặt ngành TDTT Việt Nam, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt bày tỏ lời cảm ơn trước sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và tất cả cùng quyết tâm nỗ lực để phát triển ngành TDTT của Việt Nam thêm nhiều thành tích trong thời gian tới.

Ngày 25-3, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành TDTT Việt Nam. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định thành phố luôn xác định phát triển TDTT là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc, đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống của người dân. Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng để phát triển thể thao, trong đó có Chiến lược phát triển TDTT Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các thiết chế thể thao trọng điểm, định hướng phát triển Khu đô thị thể thao Olympic và các trung tâm thể thao hiện đại, hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện lớn như ASIAD trong tương lai. Tại buổi lễ, UBND thành phố Hà Nội công bố quyết định khen thưởng và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho 29 tập thể, 79 cá nhân.

MINH CHIẾN