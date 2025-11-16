Dimarco: "Lật ngược tình thế là bất khả thi, Italy phải chuẩn bị cho vòng play-off"

Hậu vệ cánh Federico Dimarco của Inter đã bác bỏ mọi hy vọng về một màn lội ngược dòng thần kỳ của Italy ở vòng loại World Cup. Trước trận đấu cuối cùng của vòng loại, anh thừa nhận rằng việc vượt qua Na Uy là "bất khả thi".

Các hậu vệ Italy không thể ngăn cản được Erling Haaland (Na Uy)

Italy hiện đang đứng nhì bảng I với 18 điểm, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Na Uy. Nhưng rắc rối là hiệu số thắng bại của họ quá cách biệt khi Italy có hiệu số +12, còn Na Uy là +29. Điều đó có nghĩa là muốn bắt kịp và soán ngôi đầu bảng của Na Uy, Italy phải thắng với tỷ số 9-0.

Trong lúc nhiều người hy vọng Italy sẽ gây bất ngờ cho Na Uy với tỷ số đậm để chính thức giành quyền tham dự World Cup năm sau, phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, hậu vệ cánh Federico Dimarco cho biết: "Việc lật ngược tình thế thực sự rất khó khăn, thậm chí là bất khả thi. Ngoài chiến thắng 9-0, đây là trận đấu cuối cùng của chúng tôi trước vòng play-off vào tháng 3, vì vậy chúng tôi cần phải kiểm tra một vài điều. Chiến thắng sẽ giúp bạn tiếp tục chiến thắng".

Dimarco dự đoán một trận đấu khó khăn với đội đầu bảng nhưng khẳng định Azzurri đã trưởng thành hơn kể từ trận lượt về: “Chúng tôi sẽ gặp một đội mạnh: chúng tôi đã thấy điều đó trong trận đấu đầu tiên. Nhưng chúng tôi không còn là đội bóng như ở Oslo. Đó là một màn trình diễn tệ hại. Ngày mai, chúng tôi cần chứng minh mình đã tiến bộ như thế nào và giành chiến thắng thứ bảy liên tiếp.”

Italy đã khởi đầu tốt dưới thời Gattuso nhưng không thuyết phục trong chiến thắng sít sao 2-0 trước đội bóng nhỏ Moldova hôm thứ Năm. Dimarco đã có một pha kiến ​​tạo trong trận đấu đó sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Anh cũng dành lời khen cho Francesco Pio Esposito, người đồng đội trẻ của mình tại Inter: “Cậu ấy là một chàng trai mạnh mẽ và chăm chỉ. Cậu ấy vẫn còn nhiều điều phải học, nhưng cậu ấy đang đi đúng hướng. Chúng tôi chỉ cần để cậu ấy phát triển mà không gây quá nhiều áp lực: cậu ấy đã thể hiện rất nhiều, và khi cậu ấy vấp ngã, chúng tôi sẽ ở đó để giúp đỡ.”

HOÀNG HÀ