Diệu Khánh, Anh Hoàng tranh tài từ vòng sơ loại giải WTT tại Thái Lan

Các tay vợt bóng bàn Việt Nam phải thi đấu vòng sơ loại nhằm tranh suất vào vòng chính ở Giải bóng bàn quốc tế WTT Feeder Bangkok 2026.

Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh sẽ sang Thái Lan thi đấu trong tuần tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải bóng bàn quốc tế WTT Feeder Bangkok 2026 diễn ra từ ngày 14-9 đến 18-9.

Lần này, bóng bàn Việt Nam có các tay vợt tham gia gồm Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Hạnh Ngân, Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Thái Bảo.

Giải đấu tổ chức 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ với các lượt đấu từ vòng sơ loại đến vòng chính.

Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Hạnh Ngân phải tranh tài từ vòng sơ loại để giành suất vào vòng chính. Vòng này có 31 tay vợt tham gia.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, Đinh Anh Hoàng, Đỗ Mạnh Lương và Nguyễn Thái Bảo cũng phải tham dự từ vòng sơ loại. Có 50 tay vợt thi đấu sơ loại trong nội dung này.

Đây là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên của các tay vợt Việt Nam từ sau Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Được biết, các tay vợt Giải bóng bàn quốc tế WTT Feeder Bangkok 2026 đều từ kinh phí xã hội hóa.

Hiện tại, tay vợt Đinh Anh Hoàng đang là VĐV số 1 đơn nam của bóng bàn Việt Nam. Anh Hoàng đã giành HCV nội dung đơn nam tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vừa tranh tài trong tháng 8. Đinh Anh Hoàng đang có hạng 610 thế giới.

MINH CHIẾN