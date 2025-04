Derby Manchester: Bao giờ cho đến … bao giờ?

Trận derby ngày đó được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới thống trị Manchester, với hai CLB sẽ cạnh tranh các danh hiệu cao nhất trong nước và quốc tế, các trận đấu tại Old Trafford và Etihad có sức hút tương đương với Real Madrid vs. Barcelona. Tuy nhiên, mọi chuyện không thực sự diễn ra như vậy. Thay vào đó, Man United và Man City sẽ gặp nhau vào Chủ nhật trong một trận derby có lẽ là kém sôi động nhất trong thập kỷ qua.

Man United đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng và đang để mắt đến trận đấu tại Europa League với Lyon vào tuần tới. Trong khi đó, Man City cần điểm để đảm bảo suất dự Champions League mùa sau, nhưng danh hiệu đã xa vời và đang trên đường đến tay Liverpool. Ngoài cái tên, không có nhiều thứ đáng chú ý tại Old Trafford cuối tuần này.

Làm thế nào chúng ta lại đến tình trạng này, liệu có lý do nào để lạc quan, và liệu trận derby Manchester có thể trở lại là trận đấu lớn nhất trong năm?

MANCHESTER UNITED

Điều gì đã xảy ra với họ?

Bạn có thể chia vấn đề của Man United thành những vấn đề ngoài sân cỏ và trên sân cỏ.

Ngoài sân cỏ, họ đang trả giá cho 20 năm quản lý yếu kém dưới quyền sở hữu của gia đình Glazer. Tiền đã bị rút khỏi tài khoản của Man United, và số tiền được chi tiêu thì lại đầu tư một cách kém hiệu quả. Trên sân cỏ, mùa giải này thực sự là một cơn ác mộng. Sir Jim Ratcliffe và đội ngũ của ông đã do dự về việc giữ Erik ten Hag vào mùa hè năm ngoái. Nhà cầm quân người Hà Lan cuối cùng bị sa thải vào tháng 11 và được thay thế bởi Ruben Amorim, người đã cố gắng áp dụng một phong cách chơi hoàn toàn mới – nhưng với những cầu thủ không phù hợp.

Amorim đã cảnh báo vào tháng 12 rằng "một cơn bão sẽ đến," và điều đó đã thực sự xảy ra. Man United đang trên đà có vị trí thấp nhất trong lịch sử Premier League, và mùa giải giờ đây phụ thuộc vào kết quả của họ tại Europa League. Họ sẽ chơi trận lượt đi tứ kết với Lyon bốn ngày sau trận derby.

Những vấn đề lớn nhất ảnh hưởng đến phong độ là xu hướng để thủng lưới trước trong các trận đấu và khó khăn trong việc ghi bàn ở đầu bên kia. Vấn đề ghi bàn đã có từ trước khi Amorim đến, nhưng ông vẫn chưa tìm ra giải pháp.

Có lý do nào để lạc quan không?

Lý do lớn nhất để hy vọng rằng mọi thứ có thể bắt đầu xoay chuyển là gia đình Glazer không còn nắm quyền điều hành nữa. Họ vẫn là cổ đông lớn; tuy nhiên, rõ ràng họ không còn là người ra quyết định. Ratcliffe và những người mới được bổ nhiệm của ông đã có một khởi đầu không mấy ấn tượng trong vai trò quản lý, nhưng ít nhất cũng có một góc nhìn mới và phác thảo của một kế hoạch để đưa Man United tiến lên.

Ruben Amorim đã gặp khó khăn trong việc đưa Manchester United trở lại con đường chiến thắng. Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Mục tiêu cuối cùng là trở lại đỉnh cao của bóng đá trong nước và châu Âu – và đó là một chặng đường dài từ vị trí hiện tại của họ. Những người phụ trách – Ratcliffe, CEO Omar Berrada và giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox – cần đưa ra nhiều quyết định đúng đắn một cách nhanh chóng, đặc biệt là trong việc tuyển dụng, và điều đó không dễ thực hiện. Ngay cả khi làm được, United vẫn còn rất nhiều khoảng cách phải thu hẹp: Họ bắt đầu trận đấu vào Chủ nhật với 14 điểm kém Man City, trong khi đội bóng của Pep Guardiola thậm chí còn không gần với các ứng cử viên vô địch như Liverpool và Arsenal.

MANCHESTER CITY

Điều gì đã xảy ra với họ?

Có nhiều yếu tố liên quan và việc xác định yếu tố nào quan trọng nhất là điều chủ quan, nhưng cuối cùng, tất cả đã kết hợp khiến Man City đang trên đà có mùa giải tệ nhất dưới thời Pep Guardiola kể từ 2016-17 – và có thể là vị trí thấp nhất trong một mùa giải hoàn chỉnh kể từ khi ông chủ Sheikh Mansour tiếp quản câu lạc bộ vào tháng 9 năm 2008.

Chấn thương của các cầu thủ chủ chốt, đặc biệt là Rodri, việc tuyển dụng kém từ mùa hè sau cú ăn ba năm 2023 và một nhóm cầu thủ kỳ cựu bắt đầu sa sút là những vấn đề lớn trên sân cỏ, nhưng các vấn đề ngoài sân cỏ cũng có tác động. Ngoài sự bất định kéo dài về số phận của City trong phiên điều trần về 115 cáo buộc của Premier League, còn có những nghi ngờ dai dẳng về tương lai của Guardiola cho đến khi ông ký hợp đồng mới vào tháng 11 vừa qua.

Cuối cùng, chính trên sân cỏ mà Man City đã không đạt được kỳ vọng, và điều đó có thể quy cho Guardiola và đội ngũ tuyển dụng của câu lạc bộ đã không hành động sớm hơn để làm mới đội hình – cụ thể là tìm người thay thế cho Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, John Stones và Kyle Walker. Việc tái ký hợp đồng với Ilkay Gündogan vào mùa hè năm ngoái ở tuổi 33, một năm sau khi anh chuyển nhượng tự do sang Barcelona, là một ví dụ hiếm hoi về một động thái ngắn hạn của Man City khi trước đây họ rất giỏi trong việc thực hiện các bản hợp đồng dài hạn thông minh.

Có lý do nào để lạc quan không?

Tin tốt cho City là Guardiola đã cam kết tương lai với câu lạc bộ đến tháng 6 năm 2027, Erling Haaland đã ký hợp đồng 9,5 năm vào tháng 1, và các bản hợp đồng giữa mùa đông Omar Marmoush và Nico Gonzalez đã cho thấy dấu hiệu là những bổ sung tốt.

Với Guardiola và Haaland ở lại, Man City có thể nói là sở hữu HLV xuất sắc nhất thế giới và cũng là tay săn bàn hàng đầu, vì vậy cả hai mang lại cho họ lợi thế lớn.

Guardiola đã cam kết thêm tương lai của mình với Man City, nhưng sự bất định về thời gian ở lại của ông – và 115 cáo buộc từ Premier League – đã khiến họ chệch hướng trong mùa giải này. Robin Jones - AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images

Học viện của họ tiếp tục sản sinh ra những tài năng trẻ hàng đầu – quá nhiều trong số đó, bao gồm Cole Palmer và Morgan Rogers, đã được phép rời đi để tỏa sáng tại các câu lạc bộ khác – và những cái tên như Nico O'Reilly, Oscar Bobb và Rico Lewis cho thấy chiều sâu của tài năng nội địa vẫn còn tại câu lạc bộ.

Nhưng hãy quay lại với 115 cáo buộc, vì nếu phán quyết bất lợi cho City, mọi thứ có thể thay đổi. Hiện tại, họ đang bị kẹt trong cuộc chiến giành suất dự Champions League, và ngay cả một án phạt điểm nhỏ trong mùa giải này cũng có thể khiến họ bỏ lỡ giải đấu mùa tới. Nếu Man City không thể tham dự Champions League, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào tài chính của họ, đặc biệt nếu họ bị phát hiện đã thổi phồng tài trợ trước đó và phải đối mặt với các khoản phạt nặng. Man City phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng nếu phiên điều trần không diễn ra theo hướng có lợi cho họ, những năm tới sẽ cực kỳ thách thức.

Làm thế nào để trận derby này trở lại là trận đấu lớn nhất?

Để trở thành trận đấu lớn nhất trong lịch trình, trận derby Manchester phải là trận đấu quyết định danh hiệu, và điều đó sẽ không xảy ra cho đến khi Man United cải thiện được tình hình.

Man City đã có một mùa giải tệ hại, nhưng trừ khi Premier League áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng nề với họ, đây có lẽ chỉ là một cú vấp chứ không phải điều gì nghiêm trọng hơn. Sự suy giảm của Man United thì mang tính lâu dài hơn nhiều. Liverpool sẽ trở thành nhà vô địch, và Arsenal đã thông báo rằng họ đang lên kế hoạch chi tiêu lớn vào mùa hè để thu hẹp khoảng cách. Newcastle United cuối cùng cũng sẽ khai thác được tiềm lực tài chính của mình, và Chelsea cũng có nguồn lực để cạnh tranh.

Một góc nhìn khắc nghiệt về trận derby Manchester là nó chưa từng là trận đấu lớn nhất trong lịch kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, vì Quỷ đỏ đã ở rất xa so với việc thách thức Man City cho những danh hiệu lớn nhất. Từ năm 2008 đến 2013, khi Man United là đội bóng thống trị và Man City là thế lực mới nổi, đây là trận đấu số 1 tuyệt đối tại Anh và có tính cạnh tranh cũng như ý nghĩa tương đương với Real Madrid vs. Barcelona, Bayern Munich vs. Borussia Dortmund, Celtic vs. Rangers.

Hãy kể tên một cuộc đối đầu lớn, và United vs. City cũng lớn và ý nghĩa như tất cả. Đó là lý do Ferguson gọi City là "những người hàng xóm ồn ào" – họ đã không đáng kể với Man United trong hàng thập kỷ cho đến khi tiền của Sheikh Mansour thay đổi mọi thứ. Vì vậy, trong khi Man City có những vấn đề cần giải quyết, trách nhiệm chính thuộc về Man United để khôi phục sức hút lớn của trận đấu này. Cho đến khi họ bắt đầu thách thức danh hiệu Premier League một lần nữa, United sẽ vẫn đứng sau Liverpool và Arsenal về mức độ đe dọa đối với Man xanh, đội đã thống trị bóng đá thành phố này hơn một thập kỷ nay.

Man City sẽ tiếp tục là ứng cử viên nghiêm túc cho mọi danh hiệu lớn trừ khi họ bị Premier League giáng một đòn cực mạnh. Còn Man United? Họ đang ở điểm xuất phát trong quá trình tái thiết, và không ai dám chắc điều đó sẽ thành công, nhưng trừ khi họ tuyển dụng đúng người và huấn luyện viên Ruben Amorim có thể hồi sinh một gã khổng lồ sa sút, thì phía xanh của Manchester sẽ vẫn là bên săn đuổi những chiếc cúp lớn nhất.

HỒ VIỆT