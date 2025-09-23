Dembele tri ân Luis Enrique “như một người cha của tôi”

Ousmane Dembele trở thành cầu thủ người Pháp thứ 6 giành Quả bóng Vàng.

Dembele, 28 tuổi, đã ghi 35 bàn sau 53 lần ra sân trên mọi đấu trường cho PSG - đội bóng đã giành ‘cú ăn ba’ vô địch Ligue 1 và Coupe de France, bên cạnh chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Đội bóng Pháp cũng đã lọt vào trận chung kết FIFA Club World Cup vào mùa hè tại Mỹ, nhưng đã để thua Chelsea trong trận chung kết.

Quả bóng Vàng được trao cho cầu thủ nam xuất sắc nhất mùa giải vừa qua và do tạp chí France Football quản lý, với sự bình chọn của các nhà báo quốc tế dựa trên màn trình diễn cá nhân, thành tích của đội bóng, đẳng cấp và lối chơi đẹp mắt của cầu thủ. “Cảm ơn tất cả mọi người”, Dembele xúc động phát biểu hôm thứ Hai. “Những gì vừa xảy ra với tôi thật khó tin. Tôi không nói nên lời. Đây là một mùa giải tuyệt vời với PSG. Tôi đã trải qua những điều tuyệt vời, và tôi hơi lo lắng - điều đó không hề dễ dàng. Nhận được chiếc cúp này, đặc biệt là từ Ronaldinho, thực sự là một điều phi thường. Tôi muốn cảm ơn PSG vì đã ký hợp đồng với tôi vào năm 2023. Cảm ơn Chủ tịch, toàn đội và CLB. Họ là một gia đình tuyệt vời. Ngay từ ngày đầu tiên, ngài Chủ tịch đã đối xử với tôi rất tốt”.

Mùa giải trước, sau khi Kylian Mbappe chuyển đến Real Madrid, Dembele đã đảm nhận vai trò trung tâm nhiều hơn trong đội hình, thường chơi ở trung tâm thay vì chạy cánh, và kết quả thật bùng nổ. Ngoài 35 bàn thắng, anh còn có 16 pha kiến ​​tạo. Dembele - người được coi là một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá khi anh nổi lên, đầu tiên là tại Rennes và sau đó là tại Borussia Dortmund - đã kế nhiệm vinh dự này từ Rodri của Man.City, và trở thành cầu thủ người Pháp thứ 6 giành được danh hiệu này sau Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane và Karim Benzema.

Dembele xem Luis Enrique như một người cha sau những nâng đỡ ở Paris Saint-Germain.

“Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các nhân viên tại PSG, những người rất tuyệt vời”, anh nói thêm. “Luis Enrique, người như một người cha đối với tôi. Ông ấy rất quan trọng đối với sự nghiệp của tôi, mặc dù nó vẫn chưa kết thúc. Cảm ơn tất cả các đồng đội của tôi. Chúng ta đã giành được hầu hết mọi danh hiệu. Các bạn đã ở bên cạnh tôi, và cùng nhau chúng ta đã nâng cao trình độ để đạt được những danh hiệu tập thể này. Đây là một giải thưởng cá nhân, nhưng tất cả chúng ta đều cùng chia sẻ thành công này với tư cách là một tập thể”.

Barcelona từng chi hơn 100 triệu EUR để chiêu mộ Dembele từ Dortmund vào năm 2017, nhưng dù đã trải qua 6 mùa giải tại CLB xứ Catalan, anh vẫn chưa thể nâng tầm phong độ của mình lên một tầm cao mới, một phần quan trọng vì vấn nạn chấn thương ảnh hưởng. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển đến PSG vào năm 2023 với giá 50 triệu EUR, anh đã khẳng định mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất dưới thời HLV Enrique.

“Cảm ơn tất cả các CLB tôi đã từng thi đấu: Stade Rennes, Borussia Dortmund, và CLB mà tôi hằng mơ ước được khoác áo, Barcelona”, anh chia sẻ. “Tôi đã học hỏi được rất nhiều ở đó, được chơi cùng những cầu thủ như Messi và Iniesta. Đó là một trải nghiệm học hỏi tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc. Khi nhìn vào danh sách những huyền thoại đã giành được giải thưởng này... Tôi đã làm việc chăm chỉ để đội bóng vô địch Champions League, Ligue 1... việc giành được danh hiệu này thật tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc!”.

