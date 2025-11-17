Luis de la Fuente đã ca ngợi đội hình Tây Ban Nha "xuất sắc" của mình sau khi La Roja kéo dài chuỗi trận bất bại lên 30 trận chính thức, phá vỡ kỷ lục trước đó của chính mình.

De la Fuente tự hào khi Tây Ban Nha lập kỷ lục bất bại

Đội tuyển Tây Ban Nha của Vicente del Bosque trước đó đã có 29 trận bất bại chính thức từ World Cup 2010 đến trận chung kết Confederations Cup 2013. Nhưng nhà vô địch châu Âu của De la Fuente đã vượt qua kỷ lục đó với chiến thắng 4-0 hôm thứ Bảy trước Georgia, sau khi trải qua 30 trận chính thức bất bại kể từ trận thua 0-2 trước Scotland ở vòng loại Euro 2024 vào tháng 3-2023.

Tây Ban Nha đã thắng 25 và hòa 5, bao gồm chiến thắng trên chấm luân lưu trước Hà Lan ở tứ kết Nations League, trong số 30 trận chính thức gần nhất. Họ chỉ phải chịu một thất bại giao hữu trong thời gian đó, đó là trận thua 0-1 trước Colombia tại sân vận động London vào tháng 3-2024.

Nhưng tầm vóc thành tích của Tây Ban Nha không hề bị lu mờ bởi HLV trưởng của họ, người đã phát biểu: "Tôi cảm thấy ngưỡng mộ và tự hào khi dẫn dắt một thế hệ cầu thủ xuất sắc. Vượt qua kỷ lục được thiết lập bởi một nhóm cầu thủ khó quên là một thành tích đáng chú ý. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên, đạt được kết quả và hướng tới những mục tiêu thú vị phía trước. Georgia có những cầu thủ giỏi, nhưng họ đã phải đối mặt với một đội tuyển Tây Ban Nha đầy tham vọng, muốn chơi tốt và giành chiến thắng. Điều này không phản ánh chất lượng của Georgia, mà là minh chứng cho màn trình diễn của Tây Ban Nha".

Tây Ban Nha hiện gần như chắc chắn giành vé tham dự World Cup 2026, vì họ chỉ có thể mất vị trí dẫn đầu bảng E nếu thua Thổ Nhĩ Kỳ với cách biệt bảy bàn tại Seville vào thứ Ba.

Nhưng De la Fuente từ chối tuyên bố công việc đã hoàn thành, nói rằng: "Đội bóng này có nhiều phẩm chất, bao gồm cả sự tôn trọng. Cho đến khi chúng tôi đảm bảo được chiếc vé World Cup về mặt toán học, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc theo cách tương tự. Tôi hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ, nhưng vẫn còn một bước nữa phải đi".

HOÀNG HÀ