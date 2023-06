De Gea đã sẵn sàng rời Man.United theo dạng tự do

Theo The Sun, De Gea đã từ chối ký vào các điều khoản giảm mạnh trong đề nghị hợp đồng mới vào tuần này. Thủ môn 32 tuổi người Tây Ban Nha trước đây là cầu thủ được trả lương cao nhất ở sân Old Trafford, ở mức 375.000 bảng/tuần, nhưng CLB muốn giảm xuống còn 200.000 bảng/tuần trong hợp đồng mới có thời hạn 1 năm, với tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Ban đầu De Gea có vẻ đã đồng ý bằng lời, nhưng đôi bên đến giờ vẫn chưa thể ký kết. Các cuộc đàm phán được cho là đang tiếp tục nhưng ngày càng có nhiều khả năng De Gea sẽ ra đi với tư cách cầu thủ tự do sau 12 năm ở Old Trafford.

Quá trình chuẩn bị mùa giải mới của Quỷ đỏ sẽ bắt đầu bằng trận giao hữu với Leeds United ở Oslo (Na Uy) vào ngày 12-7, tức là chỉ còn hai tuần nữa, nhưng HLV Erik ten Hag hiện không biết ai sẽ là người đứng giữa khung thành. Lường trước khó khăn trong đàm phán với De Gea, ban lãnh đạo Man.United đã tiếp cận thủ thành Andre Onana của Inter Milan như một phương án thay thế, Tuy nhiên, Quỷ đỏ chỉ đề nghị 30 triệu bảng trong khi đội bóng vừa vào chung kết Champions League muốn 50 triệu bảng cho tuyển thủ Cameroon. Tin gần nhất, Giám đốc của Inter, Piero Ausilio đang liên hệ với Man.United về một thỏa thuận khả thi.

Trong trường hợp đàm phán kéo dài, và phải chia tay De Gea, HLV Ten Hag có thể phải yêu cầu đình hoãn chuyển nhượng thủ thành Dean Henderson, một người từng công khai chỉ trích CLB đã hủy hoại anh khi không trao cho vai trò số 1. Thủ thành 26 tuổi người Anh mùa qua được cho mượn sang Nottingham Forest nhưng cũng gây thất vọng lớn, chỉ ra sân 18 trận và mất hẳn vị trí khi CLB mang Keylor Navas về vào tháng Giêng. Dù HLV Ten Hag không phản đối việc giữ lại Henderson, nhưng ông tỏ ra tin tưởng thủ thành đã 37 tuổi Tom Heaton hơn.