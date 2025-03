Đây là lý do khiến mùa giải của Liverpool đang trượt khỏi đường ray

Chiếc cúp liên đoàn đã được Bruno Guimaraes và Kieran Trippier nâng cao, Eddie Howe bị Joelinton tạt rượu lên người, và đám đông áo đen trắng bắt đầu tan dần khi một HLV nhìn lại lần đầu tiên mang tính lịch sử. Tuy nhiên, không phải là người chiến thắng. “Chúng tôi mất bảy, tám, chín tháng để thua hai trận liên tiếp”, Arne Slot nói. Có lẽ đây không phải là một thống kê sẽ vang vọng qua thời gian như khoảng thời gian 70 năm chờ đợi danh hiệu quốc nội hay 56 năm giữa các danh hiệu lớn của Newcastle.

Dẫu vậy, đó vẫn là một cách để minh họa sự ổn định của Liverpool mùa này. Lời giải thích thực tế của Slot nhấn mạnh lý do tại sao các cú ăn ba rất hiếm. Trong vòng một tuần, giấc mơ ăn ba của Liverpool tan biến, thay vào đó là cuộc đua đơn độc ở Premier League. “Bạn biết rằng nếu tiến sâu hơn trong các giải đấu, đối thủ sẽ ngày càng mạnh hơn và ngay cả Liverpool cũng có thể thua”, ông nói thêm. Đáng chú ý là ông nhắc đến Paris Saint-Germain, đội đã đánh bại họ đầu tiên trong tuần này, như đội bóng xuất sắc nhất châu Âu.

Danh hiệu đó từng được gắn cho Liverpool vào mùa thu. Nhưng họ không còn trông như vậy vào tháng Ba. Họ rõ ràng là đội yếu hơn trong trận lượt đi với PSG, dù đã thắng, và một lần nữa trước Newcastle trong trận chung kết League Cup. Có lẽ nhà vô địch Pháp đã làm Liverpool kiệt sức để rồi bị Newcastle tận dụng, khiến họ mệt mỏi sau 120 phút chạy không ngừng, và thêm chán nản với sự xuất sắc của Gianluigi Donnarumma trong loạt sút luân lưu.

Liverpool bị Newcastle áp đảo tại Wembley (Getty Images)

Liverpool trông kiệt sức tại Wembley, dù Slot không đồng ý. “Chúng tôi có mệt mỏi về tinh thần hay thể chất vào thứ Ba không?” ông hỏi. “Không. Trận đấu này không liên quan đến việc chạy, mà chỉ liên quan đến các pha tranh chấp”. Sức mạnh thể chất đầy quyết liệt của Newcastle giúp họ thắng trong các pha tranh chấp đó. Liverpool trông bị áp đảo ở tuyến giữa.

Đó có thể là hậu quả của việc đối mặt với Sandro Tonali, Bruno Guimaraes và Joelinton. Nhưng nó cũng làm nổi bật khối lượng công việc của Liverpool. Alexis Mac Allister có một trong những trận đấu kém hiệu quả nhất. Ryan Gravenberch là một phát hiện lớn trước Giáng sinh nhưng kể từ đó chỉ thỉnh thoảng tìm lại phong độ ấy. Gravenberch bắt đầu 21 trận cho câu lạc bộ mùa trước, chỉ sáu trận mùa trước đó nữa. Trận thứ 41 anh ra sân cho Liverpool mùa này diễn ra tại Wembley.

Gravenberch có thể chỉ đóng vai phụ nếu mục tiêu mùa hè Martin Zubimendi gia nhập, nhưng thay vào đó anh trở thành cầu thủ được sử dụng nhiều thứ ba của họ. Anh bị thay ra tại Wembley với 3.516 phút thi đấu mùa này, chỉ đứng sau – không ngạc nhiên – Virgil van Dijk và Mohamed Salah. Mac Allister, người có thể không phù hợp với lịch trình dày đặc như vậy, đứng tiếp theo với 3.081 phút. Slot từng gọi Dominik Szoboszlai là “cỗ máy” nhưng cầu thủ người Hungary trông như một cỗ máy sắp hết pin trong trận gặp Southampton tuần trước. Cũng như Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson, Szoboszlai đã chơi hơn 2.800 phút mùa này. Luis Diaz và Ibrahima Konate đã vượt qua 2.700 phút.

Những ngôi sao của Liverpool thiếu đi sự sắc bén trong vài tuần gần đây (Action Images via Reuters)

Sự liên tục đã mang lại tính ổn định và vị trí dẫn đầu áp đảo trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, sở thích làm việc với một nhóm nhỏ khoảng 14 hoặc 15 cầu thủ của Slot khiến họ có nguy cơ cùng lúc kiệt sức. Có thể là trùng hợp khi cầu thủ năng nổ nhất, dù hơi nóng vội, tại Wembley là Jarell Quansah, người lẽ ra chỉ là dự bị nếu Alexander-Arnold khỏe mạnh, hoặc bàn thắng của họ đến từ sự kết hợp của những người ít được sử dụng. Harvey Elliott chỉ chơi 583 phút mùa này, Federico Chiesa chỉ 387 phút.

Người bị lãng quên cho thấy sự sắc bén. Những người khác thì đã mất đi điều đó. Mùa giải của Salah rất xuất sắc nhưng chỉ có hai bàn trong năm trận gần nhất là từ penalty trước Southampton yếu hơn, và ảnh hưởng của anh trong 300 phút trước PSG và Newcastle trong hai tuần qua là chưa đủ. Tuy nhiên, điều đó lại cho thấy Liverpool đã phụ thuộc quá nhiều vào anh. Thành tích gần đây của Diaz là một bàn trong 18 trận, của Diogo Jota là không bàn nào trong 10 trận. Cầu thủ người Bồ Đào Nha, người chơi tệ trước PSG, đang thể hiện theo cách cho thấy vị trí trung phong là nơi Liverpool cần nâng cấp nhất.

Arne Slot an ủi Virgil van Dijk khi trận đấu kết thúc (AFP via Getty Images)

Cũng có lý do khách quan khi Slot ít tin tưởng vào các cầu thủ dự bị, để giữ những ngôi sao hàng đầu tươi mới lâu hơn, là vì những cầu thủ dự bị này không phải do ông chọn: ngay cả Chiesa, người đến dưới thời ông, cũng không. Ông không mua bất kỳ ai trong số họ. Một mùa hè thay đổi có thể định hình đội hình theo ý ông hơn. Nhưng hiện tại, ở Elliott và Chiesa, Darwin Nunez và Wataru Endo, ông có bốn cầu thủ mà ông hiếm khi tin tưởng để đá chính, dù ông đánh giá cao tính chuyên nghiệp và thái độ của tiền vệ người Nhật. Cầu thủ người Anh cảm thấy đặc biệt không may mắn. Sự nghiệp của cầu thủ người Uruguay tại Anfield dường như đang gần kết thúc. Tương lai của cầu thủ người Italy có thể phụ thuộc vào Salah nhưng anh có lẽ không thể chịu đựng thêm một mùa giải như thế này.

Liverpool đã tìm thấy nhiều điều đáng trân trọng trong chiến dịch của họ, nhưng dường như, trong những hoàn cảnh rất khác nhau, họ đang va vào bức tường cùng thời điểm như năm ngoái. Điều đó có thể khiến mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn khi bối cảnh đã thay đổi. Có thể là may mắn khi họ đang dẫn trước 12 điểm: một đội bóng thậm chí còn uể oải trong hiệp một trước Southampton không còn nhiều đảm bảo chiến thắng nhưng chỉ cần tối đa 16 điểm nữa. Điều đó sẽ mang lại cho họ danh hiệu vô địch thứ hai trong 35 năm; Newcastle không phải là đội duy nhất có những khoảng chờ đợi dài. Nhưng nếu Slot muốn vô địch hai lần liên tiếp, một số bài học từ Wembley có thể cần thiết để Liverpool trông mạnh mẽ hơn vào giai đoạn quyết định của mùa giải tới.

HỒ VIỆT