Dấu ấn ngoại binh và làn sóng Việt kiều

Những vòng đấu đầu tiên của mùa giải V-League 2025-2026 chứng kiến sự bùng nổ của các cầu thủ nước ngoài, đi kèm là hàng loạt kết quả gây sốc, tạo ra sự hấp dẫn đáng chờ đợi. Cụ thể như ở 2 vòng đấu đầu tiên, đội bóng nào cũng có điểm, bao gồm 2 tân binh là Phù Đổng Ninh Bình và PVF - CAND.

Dấu ấn của ngoại binh rất rõ: Trong số 33 cầu thủ tham gia ghi bàn, có đến 19 cái tên ngoại binh, chưa kể các cầu thủ Việt kiều hay nhập tịch. Không chỉ vậy, số bàn thắng của họ chiếm tỷ lệ đến 70% dù số cầu thủ không phải nội binh được phép thi đấu trên sân chỉ chiếm tối đa 50%.

Mặc dù vẫn giữ quy định về suất ngoại binh (đăng ký 4, thi đấu 3), nhưng mùa giải V-League 2025-2026 cho phép đến 2 suất cầu thủ Việt kiều và 1 cầu thủ nhập tịch được ra sân. Điều này đồng nghĩa tối đa sẽ có đến 6 cầu thủ không phải là nội binh chơi trên sân.

Mặc dù điều này vẫn còn gây tranh cãi, chủ yếu là tác động đến “đất” cho cầu thủ Việt Nam nhất là các cầu thủ trẻ nhưng cũng không có cơ sở nào để khẳng định nếu giảm số cầu thủ gốc nước ngoài thì sẽ tốt cho sự phát triển của cầu thủ nội.

Trong khi đó, quá trình “mở cửa” cho các cầu thủ nước ngoài hiện đem lại những lợi ích lớn cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là trong xu thế hướng ra thế giới. Dễ nhận thấy nhất đó là sự “đổ bộ” của những cầu thủ Việt kiều. Mùa trước, chỉ có 9 cầu thủ có gốc Việt Nam được đăng ký nhưng con số ở mùa này là 21. Những cầu thủ Việt kiều đang trở về Việt Nam chơi bóng cũng có chất lượng tốt hơn.

Mới nhất có trường hợp Trần Thành Trung, từng được gọi vào các đội U17, U19, U21 Bulgaria và chơi cho đội 1 của CLB Slavia Sofia ở giải bóng đá Vô địch quốc gia Bulgaria. Sau khi về khoác áo CLB Ninh Bình, cầu thủ 20 tuổi này cũng quyết định thi đấu cho đội tuyển Việt Nam và vừa được triệu tập lên đội U23 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

Ngoài yếu tố cầu thủ trở về nguồn cội, quê hương thì việc V-League “mở cửa” cho ngoại binh chính là chất xúc tác. Nó cho thấy các CLB bóng đá Việt Nam có khả năng chi trả lương cao và V-League cũng giàu tính cạnh tranh, dễ phát triển chuyên môn và có thu nhập hấp dẫn.

Đây là 2 yếu tố sẽ giúp những cầu thủ gốc Việt đang ở nước ngoài dễ đưa ra quyết định “trở về”. Với xu hướng ấy, chúng ta sẽ có nguồn nhân lực Việt kiều dồi dào cho đội tuyển quốc gia trong xu hướng nhập tịch của bóng đá Đông Nam Á.

Sự mở rộng số lượng ngoại binh và cầu thủ Việt kiều cũng giúp các CLB bóng đá Việt Nam mạnh dạn đặt tham vọng cao ở sân chơi quốc tế như cúp các CLB Đông Nam Á và AFC Champions League. Ví dụ như mùa này, đội Nam Định có đến 11 cầu thủ nước ngoài nhằm phục vụ cho đấu trường quốc tế. Việc đầu tư này cũng thể hiện được khao khát của CLB và tiềm lực của doanh nghiệp Việt Nam. Về lâu dài cũng sẽ đem lại lợi ích lớn cho nền bóng đá.

