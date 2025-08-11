Đánh bại Liverpool trong loạt sút luân lưu, Crystal Palace giành Community Shield

Lội ngược dòng gỡ hòa 2-2 sau 90 phút kịch tính tại Wembley, Crystal Palace đã đoạt Siêu cúp nước Anh khi thắng Liverpool 3-2 trong loạt sút luân lưu, nơi thủ thành Dean Henderson xuất sắc cản phá 2 cú sút của Alexis Mac Allister và Harvey Elliott.

Crystal Palace đăng quang Siêu cúp nước Anh 2025

Cầu thủ vào sân thay người Justin Devenny đã ghi bàn thắng quyết định trong loạt sút luân lưu, nơi họ chiếm ưu thế ngay từ đầu khi Mohamed Salah sút trượt quả phạt đền đầu tiên của Liverpool. Bất kể Alisson Becker và xà ngang cũng cản được 2 quả luân lưu của Crystal Palace, Liverpool chưa lúc nào bắt kịp đối thủ khi Dean Henderson vô hiệu các cú sút của Mac Allister và Elliott.

"Tôi yêu điều đó, tôi yêu những khoảnh khắc quan trọng, tôi yêu khoảnh khắc áp lực đó", Henderson - người từng cản phá thành công quả phạt đền của Omar Marmoush khi Palace giành danh hiệu lớn đầu tiên trước Manchester City vào tháng 5.

Tân binh Hugo Ekitike đã đưa Liverpool vượt lên dẫn trước chỉ trong vòng 4 phút sau khi anh phối hợp ăn ý với Florian Wirtz trước khi cầu thủ người Pháp có một pha dứt điểm tuyệt đẹp. Nhưng Palace đã gỡ hòa xứng đáng ở phút 17, Jean-Philippe Mateta đã đánh lừa Alisson từ chấm phạt đền sau khi Virgil van Dijk phạm lỗi với Ismaila Sarr.

Bản hợp đồng mới Jeremie Frimpong khôi phục lại thế dẫn bàn cho Liverpool bằng một cú tạt bóng vòng cung đi trúng cột dọc, khi các cổ động viên The Reds tưởng nhớ cái chết của tiền đạo người Bồ Đào Nha Diogo Jota ở phút thứ 20 để vinh danh số áo của anh.

Ismaila Sarr vượt qua Van Dijk, ghi bàn gỡ hòa 2-2

Đại bàng đã tạo ra mối đe dọa trong các pha phản công và giữ vững thế trận, mặc dù Ekitike đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn để gia tăng cách biệt cho Liverpool trong những phút đầu hiệp 2. Tiền đạo người Anh của Palace, Eberechi Eze sau đó đã thử thách Alisson bằng một cú sút sệt trước khi đội bóng thành London gỡ hòa một lần nữa khi trận đấu chỉ còn 13 phút: Sarr đã vượt qua Van Dijk và đánh bại Alisson đang lao lên.

Palace gần như đã có bàn thắng quyết định vào phút chót, với Mac Allister có lẽ đã may mắn khi trọng tài VAR quyết định lỗi chạm tay trong vòng cấm địa, trước khi Devenny suýt ghi bàn trong thời gian bù giờ, đẩy trận đấu khai mùa bước vào loạt luân lưu. Devenny sau đó ghi bàn thắng quyết định trong loạt luân lưu với một quả 11m ấn tượng, mang về chiến thắng trận khai mùa đầu tiên trong lịch sử Crystal Palace.

HOÀNG HÀ