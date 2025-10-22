Đại sảnh danh vọng bóng chuyền vinh danh thêm nhiều huyền thoại

Đại sảnh danh vọng bóng chuyền quốc tế (IVHF) được tạo ra với cam kết gìn giữ và tôn vinh lịch sử phong phú của môn thể thao này. Kể từ khi thành lập năm 1978, IVHF đã vinh danh 185 huyền thoại từ hơn 27 quốc gia, và họ cũng vừa nối dài danh sách đó.

Đại sảnh danh vọng bóng chuyền quốc tế (IVHF) đã ghi danh thêm những huyền thoại. Ảnh: FIVB

Nơi khai sinh ra môn bóng chuyền - thành phố Holyoke, Massachusetts (Mỹ) - một lần nữa trở thành tâm điểm của thế giới bóng chuyền khi Đại sảnh danh vọng bóng chuyền quốc tế (IVHF) tổ chức Tuần vinh danh năm 2025. Bao gồm bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển và bóng chuyền dành cho người khuyết tật, Tuần vinh danh 2025 vinh danh những nhà vô địch Olympic và Thế giới, những người tiên phong và những nhân vật có ảnh hưởng đã định hình môn thể thao này ở mọi cấp độ.

Dimitar Karov (81 tuổi, Bulgaria) - Một trong những huyền thoại bóng chuyền vĩ đại nhất của Bulgaria, nổi tiếng với lối chơi đầy tốc độ. Là người kiến ​​tạo xuất sắc của đội tuyển quốc gia Bulgaria, ông đã đại diện tại 3 kỳ Thế vận hội (1964, 1968, 1972) và dẫn dắt đội tuyển giành huy chương bạc tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới FIVB năm 1970.

Ivan Miljkovic (46 tuổi, Serbia) - Là một trong những tay đập ghi điểm xuất sắc nhất của bóng chuyền hiện đại, Miljkovic đã dẫn dắt Nam Tư cũ đến với tấm huy chương vàng Olympic lịch sử tại Sydney 2000. Trong thập kỷ tiếp theo, ông đã thu thập một loạt huy chương và danh hiệu cá nhân ấn tượng từ các sự kiện danh giá nhất của môn thể thao này.

Rosa Garcia Rivas (61 tuổi, Peru) - Một tay đập xuất sắc và có tầm nhìn xa đã dẫn dắt bóng chuyền nữ Peru trải qua kỷ nguyên thành công nhất trên đấu trường quốc tế, giành huy chương bạc Olympic tại Seoul 1988, cũng như huy chương bạc và đồng tại Giải vô địch thế giới FIVB 1982 và 1986. Garcia được tôn vinh là một trong những chuyền 2 vĩ đại nhất trong lịch sử bóng chuyền Nam Mỹ.

Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB) và IVHF ký cam kết tăng cường hợp tác. Ảnh: FIVB

Francesca Piccinini (46 tuổi, Italy) - Vận động viên 4 lần tham dự Olympic và là trụ cột của đội tuyển nữ Italy vô địch Giải vô địch thế giới FIVB năm 2002, sự nghiệp lẫy lừng kéo dài 2 thập kỷ của Piccinini đã đưa cô trở thành một trong những chủ công xuất sắc nhất trong lịch sử môn thể thao này.

Laura Ludwig (39 tuổi, Đức) - Vận động viên 5 lần tham dự Olympic, Ludwig đã giành được giải thưởng cao quý nhất tại Rio 2016, giành huy chương vàng Olympic đầu tiên cho đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ châu Âu cùng với người đồng đội Kira Walkenhorst. Với 35 chiến thắng tại FIVB World Tour, cô là một trong những vận động viên châu Âu thành công nhất trong lịch sử.

Kent Steffes (57 tuổi, Mỹ) - Được coi là một trong những vận động viên vĩ đại và hiệu quả nhất trong lịch sử bóng chuyền bãi biển, Steffes đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp tại Thế vận hội Atlanta 1996, nơi anh và người đồng đội Karch Kiraly giành huy chương vàng Olympic đầu tiên ở nội dung bóng chuyền bãi biển nam, củng cố vị thế tiên phong của mình trong môn thể thao này.

Jurgen Wagner (Đức) - Là một trong những HLV tài năng nhất trong lịch sử bóng chuyền bãi biển, Wagner đã đạt được những thành công đột phá, định hình lại môn thể thao này ở châu Âu. Ông vẫn là HLV duy nhất dẫn dắt cả đội tuyển nam và nữ giành huy chương vàng Olympic - đầu tiên là với Brink/Reckermann năm 2012, và sau đó là với Ludwig/Walkenhorst năm 2016.

Barry Couzner (Australi) - Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền người khuyết tật thế giới (2014-2023), Couzner là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn cầu của Bóng chuyền người khuyết tật và đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy Phong trào bóng chuyền toàn cầu.

Guillermo “Willy” Paredes (Argentina) - Paredes là một trong những nhân vật được kính trọng nhất trong giới trọng tài bóng chuyền quốc tế trong nhiều thập kỷ, được biết đến trên toàn thế giới nhờ chuyên môn, sự chính trực và khả năng lãnh đạo. Trên sân đấu, ông đã điều hành 3 kỳ Thế vận hội và nhiều sự kiện quốc tế. Ngoài sân đấu, ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đội ngũ trọng tài trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, Giải thưởng Đặc biệt IVHF cũng vinh danh những cá nhân và tổ chức có đóng góp thúc đẩy môn thể thao này phát triển vượt ra ngoài sân đấu.

HUY KHÔI