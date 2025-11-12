Đại học Nông Lâm vô địch giải futsal sinh viên khu vực TPHCM 2025

Chiều 12-11, tại Nhà thi đấu Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, đội chủ nhà đã thắng thuyết phục Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) tỷ số 4-1 trong trận chung kết, qua đó đăng quang tại Giải futsal Sinh viên khu vực TPHCM năm 2025.

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đăng quang Giải futsal sinh viên TPHCM năm 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Giải futsal Sinh viên khu vực TPHCM năm 2025 diễn ra từ ngày 4 đến 12-11, quy tụ 12 đội đến từ các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn. Sự kiện nằm trong hệ thống Giải futsal sinh viên toàn quốc do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức.

Đến tham dự lễ bế mạc có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF.

Trận chung kết được xem là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa Trường Đại học Nông Lâm và HUFLIT, khi cả 2 từng gặp nhau ở vòng bảng. Trong lần chạm trán đầu tiên, đội chủ nhà thắng sát nút 2-1. Và thêm một lần, đội bóng của HLV Đoàn Sỹ Phú khẳng định sức mạnh vượt trội trong cuộc tái đấu quyết định ngôi vương.

Trận chung kết diễn ra đầy hấp dẫn. ẢNH: TÂM HÀ

Ngay từ những phút đầu, Trường Đại học Nông Lâm chủ động tấn công và tạo ra nhiều cơ hội. Dù kiểm soát thế trận, nhưng đội chủ nhà phải chờ đến cuối hiệp 1 mới khai thông được bế tắc. Từ tình huống đá phạt góc của HUFLIT, thủ môn Đức Bình bắt bóng không dính, tạo điều kiện để Đức Huy nhanh chân ghi bàn mở điểm.

Sang hiệp 2, Trường Đại học Nông Lâm tiếp tục duy trì sức ép. Phút 24, Đức Bình chuyền dọn cỗ để Hoàng Gia đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt 2-0. HUFLIT nhen nhóm hy vọng ở phút 32 khi Nhật Trường tung cú sút chạm chân hậu vệ đối phương khiến bóng đổi hướng, rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Tuy nhiên, những nỗ lực của HUFLIT nhanh chóng bị dập tắt. Hoàng Thắng trong 2 phút cuối trận đã lập cú đúp, ấn định chiến thắng 4-1 cho Trường Đại học Nông Lâm, qua đó cùng các đồng đội lên ngôi vô địch đầy thuyết phục trên sân nhà.

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú trao huy chương cho các đội bóng. ẢNH: TÂM HÀ

Ở trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, Trường Đại học An Ninh Nhân Dân giành chiến thắng áp đảo 9-2 trước Trường Đại học FPT, qua đó đoạt tấm huy chương đồng làm kỷ niệm.

Giải futsal Sinh viên TPHCM năm 2025 khép lại thành công, ghi nhận tinh thần thi đấu sôi nổi, fair-play và là sân chơi bổ ích giúp sinh viên các trường đại học rèn luyện thể chất, gắn kết cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là sự kiện chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

HỮU THÀNH